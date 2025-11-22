身體長期發炎易罹癌、失智 吃對10種食物逆轉體質

營養師提醒，藍莓、草莓、全穀雜糧、菠菜、花椰菜等，都是屬於抗發炎的食物，每天都吃一些好食物，有助免疫平衡。（圖／123RF）

當身體出現慢性疼痛、容易疲累等症狀，小心身體正處於慢性發炎狀態。

身體慢性發炎是免疫系統失控，長期攻擊自身組織，常因不良生活習慣累積。它不僅導致疲勞、掉髮，更與心臟病 、糖尿病 、癌症 等致命疾病有關。醫師指出，透過調整飲食攝取十大抗發炎食物，是每天介入、修復身體發炎反應的最實際方式。

作息不規律 加重血管老化

發炎反應是免疫系統對身體組織中任何創傷事件的反應，偶爾會在刺激神經的過程中出現酸痛和疼痛。慢性發炎是當身體在沒有任何威脅的情況下繼續發送白血球進行攻擊時，就會發生這種情況。這會破壞正常的身體功能，並可能導致健康的組織和器官受到攻擊。

慢性發炎多由於長期的不良習慣累積。不規律的生活作息，會加重血管老化；及一些生活習慣，如久坐、抽菸、飲酒，常攝取高油、高鈉飲食等，容易造成血管硬化與身體發炎。

而要看一個人身體有沒有處於慢性發炎狀態，可以從皮膚光澤、指甲完整度、容不容易掉髮、有無慢性疲勞等狀態，來觀察是否有慢性發炎。

長期慢性發炎 糖尿病風險增

已有許多研究證實，身體長期慢性發炎，可能導致嚴重甚至致命的疾病，如第二型糖尿病、心臟病、癌症與失智症等。

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師在臉書粉絲專頁分享，許多患者會問：「為什麼明明吃得不差，身體還是覺得累、慢性不舒服？」劉博仁指出，其中一個常被忽略的關鍵，就是慢性發炎，而能夠「每天插手介入、改變發炎反應」的最實際方式，就從飲食開始。

吃對食物真的很重要，劉博仁引用2024年一篇綜述研究指出，吃對食物，身體會開始自己修復、自己調整。例如天然未加工、富含植化素與多酚的食物，能調節免疫反應，降低細胞層級的發炎。膳食纖維與發酵食品能改善腸道菌相，腸道菌平衡對降低全身性慢性發炎非常重要。

而飲食就是長期日常習慣，絕不是吃一天二天就會有成效，是每天的累積。十大抗發炎食物包括深色莓果與鮮豔水果、綠葉菜與十字花科蔬菜、全穀雜糧、. 豆類與黃豆製品、堅果與種子、富含ω-3的魚類、初榨橄欖油、發酵食品、香料與藥草，以及避免加糖的茶與可可。