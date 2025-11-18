罐頭開封連罐冷藏 恐增汙染、金屬溶出風險 應這樣保存

我的頻道

專家提醒，罐頭食品打開後如果希望保存更久一些，需要先稍微加熱（殺菌）後再保存；示意圖。（圖／123RF）
罐頭開封後若直接連罐冷藏，可能增加細菌汙染與金屬溶出的風險。專家建議應改裝到玻璃、陶瓷或塑膠容器保存，且兩至三天內食用完畢，才較安全。

許多人都會買罐頭食品吃，有些人是罐頭打開後直接吃，有些人會把食物倒出來碗盤再吃。不過罐頭若開封後吃不完，該怎麼保存比較好？

一般食物沒吃完，大多就直接用保鮮膜包好、或放保鮮盒裡，然後放進冰箱保存。若是習慣直接就著罐頭容器吃的，罐頭沒吃完，很多人可能也是直接連同罐頭再放回冰箱。

不過根據日本生活家事網站「grape」訪問日本罐裝瓶裝蒸煮食品協會指出，開罐後最好換到其他容器再保存，這樣比較安全。因為罐頭一旦打開了，微生物會從外面進入罐內，內容物會因外來微生物汙染而容易腐敗，但不同食物種類，腐敗速度不同。

另外，如果是沒有內層塗層的馬口鐵罐頭、錫罐，食物還在罐內，罐內接觸到空氣，會讓錫更容易溶出到食物中。

因此，一定要轉移到玻璃、陶瓷或塑膠容器中，再放入冰箱保存。但如果是罐內有塗層，能避免金屬溶出，可以考慮連罐直接放冰箱。

而即使放入冰箱，保存期限大約也就兩至三天左右。仍建議最好當次吃完，吃不完也不要冰超過三天。如果希望保存更久一些，則需要先稍微加熱（殺菌）後再保存。

據美食網站Mashed報導，食用罐頭雖然簡單，但許多人在使用時可能會犯一個關鍵、有潛在危險的錯誤：在打開罐頭前，沒有清洗罐頭的蓋子。清潔外罐的方式很簡單，只要用乾淨的紙巾、毛巾或消毒濕巾擦拭即可。

因為罐頭從工廠生產到超市貨架，期間可能沾了許多灰塵髒汙。雖然罐頭內的食物受到了保護，但罐頭頂部可能會接觸到各種泥土、灰塵、汙垢和其他不衛生的物質，留下有害微生物與細菌。若沒有先擦罐頭外部，開啟後，這些細菌和微生物可能進入食物裡，帶來疾病。

此外，許多人可能有罐頭食品一定不健康的迷思。其實並不全然，食品專家與營養師指出，罐頭食品依然有其價值，主要選擇內容物，例如豆類、魚類、番茄罐頭等，都很營養。但要注意不加鹽或低鈉的產品。

日本

