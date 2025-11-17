我的頻道

快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

壓力大容易胃脹氣、胃痛 5天然蔬果幫助護胃

NOW健康
「山藥」黏蛋白降低胃酸刺激 ，有助預防胃潰瘍和緩解不適。（圖／123RF）
現代人生活步調快，三餐不規律，加上壓力大、嗜吃辛辣油膩，使胃脹、胃痛等困擾成為日常。為了減輕胃部負擔，許多人會從飲食著手，挑選溫和、好消化的食材來保養胃部。因此，本篇整理出網友熱議的天然「護胃食物」。

「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近一年「護胃食物」相關話題的網路聲量，整理出最受網友熱議的五大護胃食物：

1.山藥：關於護胃食物，最常被網友提及的是「山藥」。一位網友發文詢問「有人知道如何在日常保養胃嗎？」，引來熱烈回應，有網友便分享自己「會少吃冰涼與刺激性食物，多吃黏稠的食物，像是山藥」。

山藥含有豐富黏蛋白，能附著在胃壁上，減少胃酸和膽酸的刺激，有助於預防胃潰瘍和緩解不適，是十分常見的護胃食物。

2.紅蘿蔔：「紅蘿蔔」因富含胡蘿蔔素與膳食纖維，能改善脾胃虛弱，被譽為「健胃小人參」。紅蘿蔔同時也能促進腸道蠕動，幫助血糖穩定與排便順暢，對於腸胃敏感族群來說相當友善。

紅蘿蔔被譽為「健胃小人參」，可促進腸道蠕動，改善脾胃虛弱。（圖／123RF）
3.蘋果：不少女性網友推薦「蘋果」煮水喝，有中醫師解釋「蘋果加熱後，營養更容易被脾胃吸收」。蘋果富含維生素C和抗氧化物質，果膠還能減少腸道中不良細菌，有助於益菌生長，被形容為「調氣色、養脾胃」的水果好選擇。

4.南瓜：同樣富含果膠成分的「南瓜」也受到不少網友關注，口感細緻，溫和不刺激，能保護胃腸黏膜，許多人會將南瓜煮為南瓜湯或南瓜粥，十分適合日常養胃。

5.薑：則因能暖胃、幫助消化而受到喜愛，尤其在冬天格外受歡迎。不過也有醫師提醒「薑是刺激性食物」，若攝取過量反而會刺激胃酸分泌，加劇不適，因此食用份量需要拿捏。

若想從根本解決胃部不適的情況，靠單一食材還不夠，養成清淡、規律的飲食習慣才是根本之道。下次遇到胃不舒服時，不妨從這些食物開始調整。

（本文由NOW健康提供）

南瓜 血糖

頭痛胸悶不舒服常喊「自律神經失調」 中醫師揭3招調節身心解壓力

