我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

川普簽了 美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

虱目魚全身都是寶 蛋白質含量高 CNN推薦美食

記者廖靜清
虱目魚的蛋白質含量極高，烹煮後，湯頭會呈現乳白色，又稱「牛奶魚」。（本報資料照片）
虱目魚的蛋白質含量極高，烹煮後，湯頭會呈現乳白色，又稱「牛奶魚」。（本報資料照片）

虱目魚榮獲CNN推薦「台灣必吃十大美食」，秋季正是虱目魚最肥美的季節。台灣桃園長庚醫院營養師陳姿吟表示，虱目魚全身都是寶，從魚頭、魚背、魚肚、到魚皮，本身的魚油屬於「好油脂」，其Omega-3脂肪酸具有保護心血管、視網膜神經細胞、抗發炎以及延緩阿茲海默症發生的效果。

虱目魚又稱「牛奶魚」，營養價值高。陳姿吟說，虱目魚富含蛋白質，包含多種胺基酸及膠質；蛋白質、脂肪遇熱乳化後，成分會釋放到湯頭裡。相較於其他禽畜類，魚肉更容易被人體消化吸收。

陳姿吟指出，虱目魚的蛋白質含量極高，背肉為23.46%、腹肉為18.77%，成人每天食用200公克的虱目魚，就可以攝取超過每日所需蛋白質含量一半以上。Omega-3部分，每100克魚肉約含100毫克EPA及478毫克DHA；菸鹼酸、鈣含量也相當豐富，對身體的生長和代謝非常重要。

虱目魚的蛋白質有修復組織、造血與增肌功效；鈣質可強化骨骼與牙齒健康、維持神經與肌肉的功能；Omega-3多元不飽和脂肪酸有助於保護心血管、幫助維持視力健康。

陳姿吟表示，虱目魚料理變化多，可以煮、煎、炒、炸、蒸、滷、醃，「醬滷」是台南人的經典做法，若是加了蔭鳳梨、豆豉、西瓜綿等食材，建議料理要減少鹽。

不過，陳姿吟提醒，被限制蛋白質攝取的洗腎患者，吃虱目魚勿過量。虱目魚的刺多且細小，老人及小孩食用時要特別小心，最好先挑刺去骨。一般人食用，建議選擇烹調較清淡的虱目魚肚湯，或是蒸煮、用少油乾煎的方式，務必控制用油量。

阿茲海默症 西瓜 牛奶

上一則

吸菸加劇血管發炎 提高糖尿病患併發中風、腎臟病變4倍

延伸閱讀

高蛋白飲食成健康潮流 1原因別集中在晚餐吃

高蛋白飲食成健康潮流 1原因別集中在晚餐吃
馬斯克領1兆薪酬什麼概念？CNN舉7瘋狂例子：超過瑞士GDP

馬斯克領1兆薪酬什麼概念？CNN舉7瘋狂例子：超過瑞士GDP
林佳龍稱CNN被認知作戰？台外交部：非指涉媒體

林佳龍稱CNN被認知作戰？台外交部：非指涉媒體
宴美政要落空？林佳龍：CNN被認知作戰介入 藍委問：是否吳釗燮放話？

宴美政要落空？林佳龍：CNN被認知作戰介入 藍委問：是否吳釗燮放話？

熱門新聞

93歲媽媽分享五十歲後要記得的五句話。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

93歲媽媽勸世 50歲後牢記五件事「遠離這類人」

2025-10-17 19:42
地瓜葉示意圖。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

地瓜葉2吃法是大忌？「這樣吃」助穩血糖、抗發炎又防癌

2025-11-05 13:02
冬天盛產白蘿蔔，白色食物滋陰潤肺。（本報資料照片）

7日立冬 補氣未必要吃麻油雞、薑母鴨 中醫推「白蘿蔔」調和脾胃

2025-11-06 04:28
根據臨床統計，超過九成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均五年存活率不到一成，胰臟癌的高風險群應定期檢查；示意圖。（123RF）

沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

2025-11-10 05:05
專家提醒，單吃燕麥可能導致血糖上升，若搭配堅果、種子、堅果醬或雞蛋等，便能平衡血糖反應、延長飽腹感，使燕麥粥更營養；示意圖。（圖／123RF）

英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說

2025-11-11 01:00
為響應世界糖尿病日，演譯基金會舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業，共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。（記者沈能元／攝影）

華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

2025-11-10 18:36

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉