先吃蔬菜落伍了？ 研究：優格優先法 抑制血糖用餐減量

用餐時「先吃優格」，有醫師說不但可抑制血糖上升，還能減少食量。（圖／123RF）

用餐時「先吃蔬菜」（蔬菜優先法；Veggie First）被認為能幫助控制血糖 ，是一種健康的進食順序。近來又出現了一種新吃法「優格優先法」（Yogurt First），據說也能抑制血糖上升，甚至有助減少食量。日本eatLIFE診所院長、內科醫師兼糖尿病 專科醫師市原由美江解析先吃優格的優劣。

飯後血糖快速上升，會連帶引發多種健康問題。市原醫師表示，餐後高血糖會損害血管，促進動脈硬化，進而增加狹心症、心肌梗塞及腦中風 等危及生命疾病的風險。

先吃優格有什麼好處？市原醫師解釋，優格中所含的蛋白質能促進腸道荷爾蒙GLP-1（類升糖素胜肽-1）的分泌。這種荷爾蒙能增加胰島素分泌，使餐後血糖上升的速度變得緩和。若在用餐前先食用優格，GLP-1的分泌會比餐後攝取更顯著。

醫學上是否推薦「優格優先法」？市原醫師對此表達肯定。她指出其實肉類、魚類等含蛋白質的食物也能促進GLP-1分泌，但用餐時要一開始就吃肉或魚，現實上有時不太方便。相對而言，優格輕盈又容易先食用，還能帶來飽足感，有助於防止過量進食。

不過她也提醒，要避免選擇含糖優格，因為那樣反而會使血糖更快上升。建議改吃無糖優格，或使用不易升高血糖的代糖調味，才能真正發揮「優格優先」的健康效果。