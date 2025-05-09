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吃10種「補水食物」助糖尿病患促進代謝、控制血糖

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醫師提醒，除了靠喝水補水，日常飲食中有些含水量多的蔬果也有助補水；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，除了靠喝水補水，日常飲食中有些含水量多的蔬果也有助補水；示意圖。（圖／123RF）

天氣漸熱，大家要記得適時補充水分，而對於高血糖、2型糖尿病患者而言，保持足夠的水分不僅有助於代謝、穩定血糖，還能預防併發症。以下推薦適合糖尿病患食用的蔬果，適合需要控血糖、有高血糖的患者參考，以協助在日常飲食中有效的補水與控糖。

水喝不足 恐增血栓風險

一個正常成人每日喝水大約1500毫升，並依天氣冷熱、活動量、流汗多寡等適度調整補水。對於高血糖、糖尿病患者，更需要補水。即使在血糖控制穩定時，糖尿病人也會因為代謝異常、藥物、或腎功能變化，導致尿量偏多，較容易造成體液流失，充足水分有助於代謝與血糖控制。若水喝得不夠，血液濃稠，也會增加下肢靜脈血栓風險。

排尿 助排出多餘葡萄糖

甚至在出現高血糖時，補水更是非常重要的措施之一，因為高血糖可能導致排尿增加，從而引起脫水。此時補水是要幫助排出多餘的葡萄糖，有助降低血糖並預防脫水、電解質失衡及酮酸中毒等併發症。

醫師提醒，天氣漸熱要記得適時補充水分，而對於高血糖、2型糖尿病患者而言，保持足夠...
醫師提醒，天氣漸熱要記得適時補充水分，而對於高血糖、2型糖尿病患者而言，保持足夠的水分不僅有助於代謝、穩定血糖，還能預防併發症；示意圖。（圖／123RF）

因此，保持水分和控制血糖兩件事息息相關。而除了靠喝水補水，日常飲食中有些含水量多的蔬果也有助補水，但偏偏糖尿病、腎臟病患者蔬果攝取的限制也很多。以下介紹10種富含水分的補水蔬果有助改善血糖。

1.黃瓜

水分：約95%，非常適合食用

好處：富含纖維，且低碳水、高水分，有助穩定血糖。注意事項：建議生食、涼拌或加無糖優格，避免高油醬料。

2.秋葵

水分：約90%

好處：含可溶性纖維、鎂，有助延緩糖吸收與提升胰島素敏感性。注意事項：避免油炸或與高油料理同食，建議蒸或水煮。

3.番茄

水分：94–95%

好處：低糖、茄紅素（具抗氧化效果）。

注意事項：建議涼拌或搭配優格醬，避免加工或醬料過多。

4.西洋芹（芹菜）

水分：約95%

好處：高纖、低熱量，含鉀與維C，可穩定血糖。注意事項：避免過鹹或高油烹調。

5.蘋果（連皮食用）

水分：約85%，適合僅食用適量

好處：高纖、低GI（約36–40），有助血糖穩定。注意事項：建議搭配蛋白質/脂肪食用，避免打成果汁。

6.葡萄柚

水分：約88%，適合多數人

好處：升糖速度慢，含維生素C。注意事項：服用降血脂藥（如statins）者需避免。

7.西瓜

水分：約91%，適合僅食用少量

好處：水分高、清涼解渴。注意事項：糖分稍高，建議一餐不超過150克，搭配堅果或起司較佳。

8.綠色奇異果

水分：約83%，若適量食用無虞

好處：含維C與可溶性纖維，GI約50，有助穩定血糖。注意事項：酸性稍高，腸胃敏感者注意攝取量。

9.柳橙

水分：約87%，建議適量食用

好處：富含維C與鉀、纖維佳。注意事項：避免榨汁，建議一次食用半顆至1顆。

10.原味希臘優格

水分：約85%，非常適合食用

好處：低糖高蛋白、含益生菌，有助穩血糖與腸道健康。注意事項：務必選擇「無糖原味」，避免調味優格。

糖尿病需要靠藥物並搭配控制飲食運動，降低高血糖導致併發症的風險；示意圖。（圖／1...
糖尿病需要靠藥物並搭配控制飲食運動，降低高血糖導致併發症的風險；示意圖。（圖／123RF）

要特別提醒的是，即使是低糖水果，也要注意攝取總量與當下血糖狀況。如西瓜雖補水佳，但僅適合血糖控制穩定的糖尿病患者，每次控制在一杯切丁約150克以內的分量。並且搭配蛋白質或堅果、希臘優格等健康脂肪一起吃，可降低血糖波動。此外，一定要避免加工型水果罐頭或調味優格，這些通常添加不少糖分，會造成血糖升高。

血糖偏高 小心糖尿病前期

糖尿病的定義為空腹血糖超過126mg/dl、飯後血糖在200mg/dl以上、糖化血色素在6.5以上。此時，血管通常已出現不可逆的傷害，需要靠藥物並搭配控制飲食運動，降低高血糖導致併發症的風險。

而若是健檢檢出血糖雖高，但未達糖尿病數值的標準，此時被稱為糖尿病前期，其數值為空腹血糖在101到125mg/dl間、飯後血糖在141到199mg/dl間、糖化血色素為5.7到6.4間。

(台灣林口長庚內分泌科醫師林嘉鴻提供)

血糖 糖尿病 併發症

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