醫師解析腎臟病常見迷思 洗腎病患近半竟因糖尿病

病人什麼原因需要洗腎？竟有近一半是糖尿病。(圖/AI生成)

台灣初日診所院長宋晏仁醫師，日前在「初日醫學─宋晏仁醫師xCofit」YouTube頻道」訪問腎臟專科醫師洪永祥聊台灣的腎臟病 問題。洪永祥說，他常問病人什麼原因需要洗腎？竟有近一半是糖尿病 。因此糖尿病絕對要控制好。以台灣為例，每8名台灣民眾就有1人罹患慢性腎臟病，洗腎人口近10萬，代謝症候群是腎臟疾病問題的起點，這與飲食習慣大相關，台灣人飲食問題，甜比鹹更常見。

洗腎是因為吃太鹹？

我們經常聽到人家說，「你常吃這麼鹹，當心以後要洗腎！」但洗腎真是因為吃太鹹嗎？洪永祥指出，吃太鹹會造成高血壓 ，但高血壓僅是洗腎原因第二、三名，第一名是糖尿病，因此，他認為台灣人的飲食問題，甜比鹹更嚴重。他指出，台灣有三種店的密度是全世界第一，手搖飲店、早餐店、超商，這些店隨處可見，造就了精緻飲食、加工食品的文化，養成了我們的飲食習慣，長期埋下糖尿病和其他血管相關疾病的風險，甚至引發慢性腎臟病，最終需要洗腎。

飲食習慣一旦年輕時養成了，到了40歲後中年代謝差，疾病可能就陸續出現了。因此如要避免疾病上身，只能即早改變你的飲食習慣。

腎臟不好有何症狀？

長期的飲食習慣慢慢傷害腎臟，卻很多人沒有察覺到自己的腎臟功能出了問題。是否有什麼症狀是可以警覺可能是腎臟病？洪永祥說：「無症狀」，基本上腎臟病要到四、五期才會有「泡、水、高、貧、倦」的症狀，也就是泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、疲倦，而有20%病人出現這些症狀時，離洗腎已不遠了！

泡泡尿就是腎出問題？

也有很多人會問，經常在尿尿時發現有泡泡尿，不知是否就是腎臟有問題？洪永祥說不一定！首要你要先學會辨別「泡泡尿是不是蛋白尿？」。因為蛋白質是黏稠的，先看你尿尿的泡泡如是綿密的小泡泡，有點像生啤酒那種小小顆，上面有一層厚厚的泡沫，這種大部分就是蛋白尿。而如果是有大顆、小顆的泡泡，而且不久後就不見了，大部分是因為水喝太少。因此要初步判斷是不是腎臟病的泡泡尿，要觀察泡泡的大小、及泡泡消失的速度，若有疑慮盡快就醫檢查確認。

保護腎臟的飲食原則

在還能正常飲食時，洪永祥提醒，最重要的原則仍是均衡攝取六大營養素、多攝取高膳食纖維、少精緻澱粉，且不要限蛋白，優質蛋白質能提供身體許多能量。如果已經到了「腎臟病飲食」的階段，則必須限蛋白、限磷、限鉀，此時仍得注意攝取足夠的熱量及營養。只是很多病患都還會問「我什麼東西不能吃？」他都跟病患說，其實什麼都能吃，但高磷高鉀食物一定要注意吃的分量及頻率，控制好就沒關係。

至於很多人會買雞精、蜆精、人參精等保健品來補充營養，洪永祥提醒，它們都是高度加工的濃縮品，吃這些東西要很小心，補錯可能加速腎衰竭。他還是建議選擇天然的當令食材補充，才是比較正確的做法。病患要維持腎臟健康不惡化，洪永祥建議以下2類食物：

1.吃好油抗發炎

保護腎臟，首要「抗發炎」，而好的油脂可以抗發炎，洪永祥推薦可以多吃魚油、橄欖油、苦茶油，還能促進循環及降膽固醇。不過由於腎友代謝較差，吃魚油要注意避開含甲基汞的大型魚，盡量選擇小型魚的魚油較佳。

2.補充膳食纖維跟益生菌

喝雞精要很小心，補錯可能加速腎衰竭。(本報資料照片)

腎友飲食要限磷鉀，因為像是糙米、五穀米、燕麥這類很健康的食物他們卻要節制，也因此膳食纖維嚴重不足。而膳食纖維不足，毒素排不掉，也就容易便秘，而便秘又讓尿毒素升高，可謂惡性循環，因此務必注意補充膳食纖維跟益生菌。

慢性腎臟病早期通常無明顯的症狀，台北慈濟醫院腎臟內科主任洪思群曾受訪指出，慢性腎臟病的成因，包括糖尿病、高血壓等慢性疾病，或高鹽、高脂肪等飲食習慣，導致腎臟功能受損超過3個月，病人會被診斷為慢性腎臟病。國健署提醒大家腎臟保健的八項黃金守則，包括監測及控制三高、規律運動、健康飲食、體重控制、多喝水、不抽菸、避免服用不當藥物及定期檢查腎功能等。