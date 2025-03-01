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歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

不必節食 4簡單飲食習慣有助健康、長壽

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專家提醒，飲食習慣增加蛋白質和纖維的攝取，能有助減重並改善健康；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，飲食習慣增加蛋白質和纖維的攝取，能有助減重並改善健康；示意圖。（圖／123RF）

多數人都明白你的每日飲食和健康息息相關，有許多研究發現，我們吃的食物會影響我們的情緒、體重、腸道菌群，甚至影響我們患慢性病的機率，例如2型糖尿病心臟病癌症。此外，一些研究還發現，吃對的食物有助延長壽命。

不過，吃有助健康的食物並不一定很複雜，也不代表你必須採取限制性飲食。以下4個飲食方式經過研究證實，你可以每天做出這些選擇，以提升整體福祉：

1.多吃蛋白質和纖維

關於飲食和體重減輕的研究發現，超重的男性和女性在採取某些習慣後，最能成功減重並改善健康，而他們實行的兩個最重要習慣是增加蛋白質和纖維的攝取。

研究人員指出，蛋白質能增加飽足感，讓你吃得更少，而且它還具有生熱作用。這意味著與脂肪和碳水化合物相比，消化蛋白質時會燃燒更多的卡路里。

纖維則能促進抑制食慾的荷爾蒙，並促使腸道中的微生物產生短鏈脂肪酸，這對新陳代謝健康有益。纖維也有助維持消化健康，並讓我們保持更長時間的飽足感。同時，還有助控制血糖並降低膽固醇。

2.少吃超加工食品

美國國立衛生研究院的一項臨床試驗發現，那些食用超加工食品的人每天額外多攝取500卡路里，並迅速增加體重。許多大型研究顯示，攝取大量超加工食品的人，患2型糖尿病、心臟病和癌症的風險較高。

超加工食品通常是包裝食品，含有大量鈉、糖、脂肪和一些你在大多數家庭廚房找不到的添加劑，例如合成香料、乳化劑、防腐劑、人工色素和人工甜味劑，它們包括包裝餅乾、甜甜圈、熱狗、薯片、含糖早餐穀物、碳酸飲料和冷凍主菜。

你可以透過閱讀食品標籤來識別超加工食品，並將其替換為加工較少的替代品，並留意以下幾個明顯的特徵，像是超過三種無法識別的成分，增稠劑，穩定劑和乳化劑，或是添加的糖和甜味劑。

3.攝取Omega-3脂肪酸

有研究顯示，經常食用海鮮的人較不容易死於心臟病或發展成阿茲海默症和失智症。科學家認為，這在很大程度上是因為油性魚含有有益大腦和心血管健康的omega-3脂肪酸。

因此，omega-3補充劑變得相當流行。但研究表明，從補充劑中獲得omega-3脂肪酸並不像從食物中獲得那樣對認知和心血管健康有益。在許多研究中，來自飲食來源的omega-3脂肪酸比omega-3補充劑的效果更好。

如果你不吃海鮮，可以考慮將奇亞籽、亞麻籽或核桃加入飲食中。這些種子是omega-3脂肪酸的良好來源，且你可以輕鬆地將它們加入優格、冰沙、沙拉和燕麥粥中。

4.少鹽

我們知道攝取過多鈉會對血壓產生不利影響，但現在的研究顯示，鈉會促使高血壓的至少一個原因是因為它會抑制腸道中一些有益的微生物，包括幫助調節血壓的微生物。

研究還發現，攝取過多鈉會導致有益腸道微生物的急劇減少，而高鹽飲食的人擁有較低的微生物群多樣性，這與較高的肥胖、高血壓和其他慢性病的發病率有關。

台灣衛生福利部建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6公克），而一個人每日鈉的總攝取量=天然食物中鈉含量+加工食品與人工調味品中的鈉含量。多數人以為只要做菜時，少放點鹽就夠了，其實做菜用的其他調味品中也可能含有不少看不見的鹽或鈉，以及食用的加工食品裡亦有鹽或其他含鈉調味品的添加，累積起來一天當中很容易就會吃超過6公克的鹽。

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