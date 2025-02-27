我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

春季重養生 中醫內外祛濕病不來

田騏嘉／臻品中醫診所腸胃科主任
聽新聞
test
0:00 /0:00
飲食宜清淡，選擇易消化的食物，如糙米、燕麥等五穀。（圖／AI生成）
飲食宜清淡，選擇易消化的食物，如糙米、燕麥等五穀。（圖／AI生成）

防範濕氣，是春季養生的重要課題。中醫認為，濕氣為致病六淫之一，分為外濕與內濕，對健康影響不可忽視。

外濕多來自環境因素，如果長時間待在潮濕場所、淋雨後未能及時更換乾衣，或居家通風不良，都容易導致濕邪入侵，出現關節痠痛、頭悶頭痛、皮膚搔癢等症狀。內濕則多因脾胃功能失調，脾主運化，負責調理體內水分，若誤食不潔食物，會影響脾胃功能，引起食欲不振、腹脹腹瀉、身體沉重等不適。

預防內濕，要從飲食做起。飲食宜清淡，選擇易消化的食物，如糙米、燕麥等五穀，避免吃冰品、生冷瓜果及油膩食物，以減輕脾胃負擔；應適量攝取具健脾祛濕的食材，如薏仁、茯苓、白扁豆、山藥等，有助排除體內濕氣，維持腸道健康。當令蔬菜如春筍、芹菜、菠菜、茼蒿等，富含纖維與維生素，不僅促進消化，亦有助提升免疫力，若搭配健脾祛濕的食材烹調，能增強祛濕效果。

對於外濕的防範，需從居家環境與生活習慣著手改善。保持居家乾燥通風是首要任務，並使用除濕機或空調調節室內濕度；盡量避免鋪設容易吸濕的地毯或使用厚重窗簾，以及避免在居家曬衣服。保持皮膚乾爽十分重要，若不慎淋雨，應立刻更換乾燥衣物，選擇透氣性佳的棉質衣物，幫助吸汗排濕，減少皮膚不適。

此外，快走、慢跑或瑜伽皆是不錯的運動選擇，運動後務必擦乾汗水，避免濕氣再度侵入體內。若是長時間久坐不動，會影響氣血運行，使濕氣更易堆積。因此，工作期間應定時起身活動，舒展筋骨，減少濕氣對身體的影響。

一到春天，許多人老是感覺睡不飽、身體很重、頭暈、疲累、想睡，恐是體內濕氣無法正常...
一到春天，許多人老是感覺睡不飽、身體很重、頭暈、疲累、想睡，恐是體內濕氣無法正常代謝，「春困」上身。（圖／123RF）

免疫力 關節

上一則

經常頭暈、耳鳴、天旋地轉好想吐 小心是耳神經疾病

延伸閱讀

人形機器人倒地「死了」？中網民喊：快幫它人工呼吸

人形機器人倒地「死了」？中網民喊：快幫它人工呼吸
「愛你」治癒系甜戀 中醫融合現代元素

「愛你」治癒系甜戀 中醫融合現代元素
腸胃感染「一瀉千里」 中醫：熱敷3穴位助康復

腸胃感染「一瀉千里」 中醫：熱敷3穴位助康復
春雨潮濕易引婦科疾病 中醫：多吃這些可降體內濕氣

春雨潮濕易引婦科疾病 中醫：多吃這些可降體內濕氣

熱門新聞

醫師提醒，追求健康的各種方法，若實行不當反而可能更傷身；示意圖。（圖／123RF）

8種習慣看似能讓人變得健康 其實對身體有害

2025-02-24 01:00
國健署提醒，血壓反映身體狀態，應每天固定測量。（123RF）

高血壓要吃一輩子藥嗎？ 醫分享「SABCDE」6原則護心血管

2025-02-25 04:10
身心科醫師周伯翰說，憂鬱症的成因不僅限於心理壓力，某些內科藥物因為會影響大腦分泌神經傳導物質，也可能是危險因子。示意圖。（本報資料照）

74歲女抗憂鬱10年無解 醫揭「這類藥物」恐是隱藏關鍵

2025-02-21 05:05
幽門桿菌是胃癌重要風險因素，醫師提醒，早期胃癌病患大多數沒有明顯症狀，應定期接受檢查掌握治療時機。（123RF）

胃癌存活率前三低 符合「這資格」快篩檢幽門螺旋桿菌

2025-02-24 04:49
疾管署發言人曾淑慧表示，HKU5-CoV-2可能造成人畜共同疾病，不排除發生大流行產，因此引起各界關注，但是目前世界衛生組織評估造成大流行機會低，疾管署會審慎評估疫情發展。（記者李青縈／攝影）

HKU5新冠狀病毒再引爆全球疫情？ 疾管署指大流行2特性

2025-02-25 17:30
頭痛成因上百種，不能靠止痛藥解決問題。（本報資料照片）

普拿疼吃一顆殘留體內5年？醫分析無根據 但別過量服用

2025-02-20 05:24

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？