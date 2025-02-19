成功減重 底減掉肌肉還是脂肪？

比別人容易胖，確實可能與體質有關。（圖/123RF）

口腹之欲難忍，常換來體重增加、健康危機。對有些人來說，減肥是一輩子的功課，如何健康減脂，要從建立正確的觀念開始。以下為新光醫院內分泌及糖尿病 科主治醫師黃釋慧諮詢問答分享。

Q：肥胖與體質有關嗎？

比別人容易胖，確實可能與體質有關。這裡所謂的「體質」指的是基礎代謝率，基礎代謝率偏低的人，熱量消耗速度慢，比較容易發胖。基礎代謝率偏低與生活習慣、疾病等因素有關，包括缺乏運動、長時間久坐，或甲狀腺功能低下者，新陳代謝速度慢，甚至是多囊性卵巢者也會受到荷爾蒙影響，均是容易變胖的族群。

至於「喝水都會胖」是真的嗎？水沒有熱量，喝水不會變胖，但有些人飲食太鹹，吃完後，大量喝水，身體容易水腫；或是長期久坐、新陳代謝不佳，也容易水腫，而出現喝水也容易變胖的錯覺。

Q：衡量是否過胖，腰圍和BMI哪個重要？

腰圍和BMI都是評估肥胖的指標，兩者一樣重要，但在評估新陳代謝症候群時，腰圍比BMI更為重要。原因是BMI正常值介於18.5至24之間，為體重與身高的比率，無法評估體內脂肪分布情形，有些人BMI值正常，但卻是內臟脂肪多，腰圍過粗；因此，腰圍與腹部肥胖有關，更是糖尿病、高血壓、高血脂三高 等新陳代謝症候群的重要指標。

黃釋慧指出，男性正常腰圍應小於90公分，女性小於80公分，BMI正常值介於18.5至24之間。民眾應隨時注意自己的健康指標，腰圍過粗時，三高等新陳代謝症候群的疾病發生率也會增加。

Q：如何設定理想減重 速度？

每個人肥胖程度不同，減重目標及速度因人而異，但對減重的人來說，每周平均減重應為0.5至1公斤，每個月約2至4公斤，3個月內減重為原體重的10%。舉例來說，一個人體重原為60公斤，3個月內可以減重6公斤，如此是身體可以負荷的程度，一旦減重速度過快，恐引起身體不適。有些人採用節食減重法，可能會出現頭暈、體力不佳、代謝異常等症狀。

常有體型較瘦的女生，BMI已是偏低的18，但仍希望持續減重或縮減小腹，這時需要的已不是全身性減重，而是搭配運動、飲食等，透過醫師、營養師的專業建議，針對局部部位塑身。

Q：怎麼知道到底是減了肌肉還是脂肪？

減重不能只注意體重的變化，還要適量攝取蛋白質、搭配運動，才能減少脂肪，而不是減掉肌肉。如果採用節食減肥法，蛋白質攝取不足，又不運動，肌肉量開始下降，容易變得沒有力氣、沒有精神、感覺疲累等，且容易腰痠背痛，更無法運動，對整體健康沒有好處。

體重下降後，如何知道是減了肌肉還是脂肪？須透過具有測量體脂功能的體重機測量，但若從外觀觀察，發現腹部變小，腰圍瘦下來，應該就是減到脂肪。

Q：睡眠不足容易發胖是真的嗎？

睡眠不足的人確實容易發胖，尤其是熬夜時，體內荷爾蒙（瘦素）會下降，食欲就會上升，這時特別喜歡吃高熱量食物。而熬夜的同時，大腦前額葉功能降低，新陳代謝變差，脂肪合成上升，都會增加肥胖的機會。

有一說法，熬夜時大約會多攝取300大卡的熱量，如果每天如此，一個月下來，體重將會增加一公斤。因此，想要減重時，切記不要熬夜，生活作息應保持正常。

Q：減重撞牆期如何突破？

減重一段時間後，體重可能停滯，如何都減不下來，此屬於身體的保護機制。若要持續減重，就必須更換方式，如增加運動量，原本一周運動三天，可以增加至五天，也應增加食物多樣性，提升基礎代謝率，打破身體的保護機制。

遇到撞牆期時，很多民眾為持續減重，開始利用藥物，想速成減重，但建議應先與醫師及營養師討論，評估身體狀況及適合的減重方式，而非全以藥物控制體重。