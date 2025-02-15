50歲以後4個指標「雪崩式下降」醫：開始精神或心理老化

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典（左起），與心理師林希陶共同編寫中壯年與高齡者動腦遊戲書。(記者賴昀岫／攝影)

對長輩而言，60歲過後的注意力會逐漸變差，因而影響記憶力等，屬於失智 症的警訊，甚至有些人過了50歲，發現自己記憶力、專注力、判斷力、衝動控制力等指標雪崩式下降，代表開始出現精神或心理老化，認知訓練介入，不只可以延緩其退化時程，也可以維持日常生活的注意力功能。

「老人家第一怕記憶力減退，第二怕認知功能下降、判斷力受影響」，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典指出，記憶力變差會讓人容易丟三落四、忘東忘西；原本一件事情可以持續專注半小時以上，只剩下15分鐘代表專注力下降，判斷力變差是許多人被詐騙的根據。

另外，控制力也是一個要注意的指標，許正典提醒，當沒辦法隨心所欲控制自己的行為，例如情緒起伏大，動不動和人吵架、行為不像以前沈著，甚至有點「老番癲」，代表情緒控制力減退；吃東西會挑食或無法一覺到天亮，則是失去身體控制力。

很多人40幾歲就發現自己注意力不集中，加上手機的使用更會加劇，「所以50歲就要開始抗老、防老、備老」，許正典說，如果發現自己本來做很多事情都得心應手，過了50歲就開始雪崩式下降、生活能力變遲鈍，原本可以多工作業，現在一心一意都不行，如果碰到這類患者，就會給予遊戲訓練，過程中慢慢找回掌控感和記憶力。

許正典和心理師林希陶共同編寫，一系列給小朋友的注意力訓練書籍，後來收到許多民眾反應，希望可以有設計給長輩的版本，於是他們挑出挑出基礎知識較多、符合成年人的相關訓練，選擇了「找錯、唐詩、部首、鏡像圖、模仿畫」等心智鍛鍊遊戲，共設計5大類別的125個遊戲，不只具備注意力性質，也饒富趣味與推理特性。

林希陶指出，書籍「125個樂齡專注力遊戲」中，設計的小遊戲看似簡單動動腦，其實蘊含許多神經心理學應用於心智復健的原理，只要覺得注意力不好就可以練習，整體而言認為難度最高的，是 「部首大作戰」，希望讓參與者感受解題的樂趣與成就感，先從每天10分鐘開始，至多30分鐘，一般約3至6個月，注意力會有所改善，祖孫一起作答想必更有樂趣。

「125個樂齡專注力遊戲」的5大類別包括：

第一類：需要觀察及歸納能力的「找錯推理王」

第二類：需要語意記憶、思考流暢度及認知彈性的「部首大作戰」

第三類：考驗對視覺細節搜尋比對的注意力轉換及持續度的「鏡像博物館 」

第四類：需要掌握整體圖案及線條間的相互關聯，還要有視動協調運筆的能力的「超級點陣圖」

第五類：透過思考字詞，完成詩詞內容的「唐詩走迷宮」