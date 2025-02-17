我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

無論是否化妝 眼睛都應徹底清潔、適時保養

翁唯真
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症狀，代表已經過度使用，應立即休息並適時保養。（圖／台灣聯新國際醫院提供）
醫師提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症狀，代表已經過度使用，應立即休息並適時保養。（圖／台灣聯新國際醫院提供）

現代人螢幕使用時間長，都讓雙眼長時間處於高負荷狀態。台灣聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症狀，代表已經過度使用，應立即休息並適時保養，以維護靈魂之窗的健康。

正常情況下，淚水在眼球表面形成一層淚膜，包含油脂層、水液層及黏液層，具有防止眼睛表面乾燥、潤滑角膜與穩定視力的功能。

然而熬夜追劇、長時間使用手機等不正常的作息，會造成眼睛過勞，影響淚膜的穩定性，進而引發眼睛乾澀、紅腫、異物感等乾眼症狀。

尤其是配戴隱形眼鏡的民眾，若未摘除就入睡，會導致角膜缺氧，輕則造成角膜破皮，嚴重時可能因細菌感染造成角膜潰瘍。

無論是否有化妝習慣，都應徹底清潔睫毛根部，防止皮屑、雜質和角質堆積，造成瞼板腺堵塞。

張文瑞提醒有種睫毛及偏愛眼妝完整的民眾，若忽略徹底卸妝，輕則導致瞼板腺阻塞形成瞼板腺功能障礙，影響到淚水分泌，進而變成缺油性乾眼症，重則會造成進一步的感染而導致麥粒腫（針眼），甚至可能造成蜂窩性組織炎。

醫師提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症狀，代表已經過度使用，...
醫師提醒，眼睛是「沉默的器官」，一旦出現乾澀、痠痛等不適症狀，代表已經過度使用，應立即休息並適時保養。（圖／台灣聯新國際醫院提供）

而熬夜還容易誘發急性隅角閉鎖性青光眼，特別好發於遠視、眼軸較短且身型嬌小的東方女性。張文瑞說明該病徵易發生於夜晚，因瞳孔擴張導致虹膜向外擴張擋到隅角，造成急性青光眼發作，眼壓會瞬間飆升引發劇烈頭痛，並伴隨惡心、嘔吐等症狀，導致就醫時容易與高血壓或腸胃疾病混淆，提高診斷難度。

張文瑞說，眼部疾病的嚴重程度與疼痛感無絕對關聯。以視網膜剝離和俗稱「眼中風」的視網膜靜脈阻塞為例，視網膜剝離的早期前兆包括飛蚊和閃光現象突然增加，若手術前尚未擴及到黃斑部，術後視力有機會回復到1.0。若已擴及到黃斑部，視力回復慢且效果較差。至於視網膜靜脈阻塞，則常以單眼突發性視力模糊或視野缺損為前兆，由於兩眼會相互補償，患者初期通常很難察覺到。

張文瑞提醒，這兩者在初期皆無明顯不適，但若視野範圍變小或模糊，務必要盡速就醫。建議3C產品使用20分鐘後，成年人需讓眼睛休息放鬆；

使用人工淚液點用頻率達6次以上，建議選擇單支裝人工淚液，並於拆封後24小時內使用完畢，

也可用攝氏45至50℃的溫熱毛巾或是眼罩，熱敷雙眼10分鐘，可有效舒緩不適症狀。

中風 高血壓

上一則

不愛喝水 她腎臟長「鹿角狀結石」 醫：腎功能恐受損

延伸閱讀

眼部外傷正確迅速處理 避免視力受損

眼部外傷正確迅速處理 避免視力受損
眼睛超重要...沒化妝也該清潔 眼科醫師教保養

眼睛超重要...沒化妝也該清潔 眼科醫師教保養
媽媽的香水

媽媽的香水
2025乙巳年開運妝容 命理師分享選色化妝小眉角

2025乙巳年開運妝容 命理師分享選色化妝小眉角

熱門新聞

不少人認為，上完廁所蓋上馬桶蓋可以避免細菌噴出。示意圖。（取材自pexels.com@Max Vakhtbovycn）

馬桶沖水蓋不蓋「病菌一樣多」 教授：做3事避免感染

2025-02-10 19:13
凱拉只是穿著平常的內褲睡覺，竟演變成感染住院多日。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Matthew Cain）

只是穿內褲睡覺 德州女子感染變囊腫還多次住院

2025-02-10 20:12
一年四季冬天是最多人感染呼吸道疾病的季節，醫師提醒，可增加維生素A、C與D的補充；示意圖。（圖／123RF）

8類食物增強免疫力 可預防感冒、流感

2025-02-14 01:10
全球醫療照護指數排名，美國排在三十多。（美聯社）

全球最新「醫療照護指數」台灣連7年蟬聯雙冠 美排第幾？

2025-02-14 08:47
寒流來襲，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣說，低溫一波接著一波，心肌梗塞患者增加，呼籲民眾應做好「全身保暖」、「多喝水」、「慢性病患者按時服藥」三大措施，預防心肌梗塞。（記者蘇健忠／攝影）

寒流發威心肌梗塞患者增 醫揭「三大動作」不可以忘記

2025-02-09 17:24
衛福部桃園醫院急診部日前為一位婦人診斷書章魚壺心肌症患者。記者鄭國樑／攝影

75歲婦照顧生病丈夫壓力大 昏倒檢出患「心碎症候群」

2025-02-14 17:39

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉