雞蛋不是顏色愈深愈好 早餐最宜吃

蛋黃顏色取決於母雞食用飼料中的色素成分，顏色深淺並不直接影響其營養價值或健康效果；示意圖。（圖／123RF）

市面上的雞蛋 外殼除了白色外還有較深的顏色，就連裡面的蛋黃蛋白色澤也略有差異。許多人下意識認為深色的雞蛋比較營養，日本 早稻田大學時間營養學研究所特邀研究員古谷彰子解釋，確實有些雞蛋會進行營養強化，但與雞蛋本身顏色毫無關係。

營養強化蛋（機能蛋）是經過特殊飼養，含有比普通雞蛋更多的特定營養素（如DHA、維生素E、Omega-3脂肪酸、維生素D、鈣等）的雞蛋。這些雞蛋是透過在雞飼料中添加魚粉或藻類來源的DHA、維生素E以及碳酸鈣等成分。

經常有人認為蛋黃顏色愈深，營養價值愈高，實際上蛋黃的顏色取決於母雞食用飼料中的色素成分，如果飼料中含有大量的玉米或紅椒粉，蛋黃的顏色可能會呈現深橘色，因此蛋黃的顏色深淺並不直接影響其營養價值或健康效果。

此外，雞蛋的殼色主要由雞的品種決定，不論是白殼蛋還是褐殼蛋，如果使用相同的雞飼料飼養，其營養價值並無顯著差異。因此判斷雞蛋的營養價值時，比起外觀，查看成分標示更加重要。

有許多研究證實營養強化蛋的效益，例如攝取DHA強化蛋可以提升血液中的DHA濃度，有助於維持腦部健康及提升認知功能；含有強化維生素E的雞蛋，可透過抗氧化作用減輕細胞的氧化壓力；強化維生素D的雞蛋有助於維持骨密度並降低骨質疏鬆的風險。此外，添加碘和硒的強化蛋也可能改善甲狀腺功能並增強免疫系統。

從時間營養學的角度來看，早餐食用雞蛋可以有效吸收DHA和維生素E等脂溶性營養素，並為日間活動補充所需的能量。此外，將雞蛋納入早餐還能透過蛋白質調節生理時鐘，幫助維持白天的新陳代謝。然而，夜晚脂肪代謝能力較低，因此晚上不太適合大量食用雞蛋。