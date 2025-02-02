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春節吃太多不消化？ 醫師分享4食物助排便

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
優格。（圖/123RF）
優格。（圖/123RF）

許多現代人都有腸胃、便秘問題。對此，英國一名外科醫師，建議有排便困難的人，可以買這四種食物、飲品。促進排泄順暢及規律的排便。該醫師也表示，這四種食物中，有兩種已是他每天都會吃的東西。

據「紐約郵報」報導，蘭加拉詹醫師推薦，第一種食物就是奇異果，因為奇異果富含可溶性纖維，可以使糞便變軟並增加排便頻率，且不會產生一些瀉藥會有的相關副作用。同時，營養學家也讚嘆奇異果的膳食纖維、抗發炎效果，以及豐富的維他命C，除了幫助排便，還能防止自由基損傷，預防癌症發展。

第二種推薦食品，蘭加拉詹醫師表示就是咖啡：「咖啡含有可溶性纖維和多酚的雙重功效」。多酚是一種植物化合物，具有抗氧化和抗發炎特性，可作為腸道細菌的益生元。

蘭加拉詹醫師進一步解釋：「咖啡還可以改善腸道蠕動，有助於減少便秘。對於你們這些咖啡愛好者來說，即溶咖啡和低咖啡因咖啡也有同樣的好處」。但在倒咖啡之前，請查看時鐘，以免整晚睡不著覺。

第三種蘭加拉詹醫師指出：「是我每天都會嘗試攝取的東西——混合堅果，如杏仁、核桃和開心果。攝取混合堅果可以為你提供多樣化的益生元纖維，促進腸道中的微生物多樣性。」他指出，有研究將高頻率的堅果攝取（每天吃約20到30克）與降低結直腸癌風險聯繫在一起，可能是因為攝取堅果可減少炎症。

最後，蘭加拉詹醫師曝光第四種食品，也是他每天都會吃的東西，那就是優格。這也是腸胃科醫師最喜歡的飲食之一。他建議：「尋找含有活性培養物（如乳酸桿菌和雙歧桿菌）的優格，這些培養物可以幫助增加你體內的好菌數量」。研究顯示，優格可以緩解腸道易激綜合症（IBS，俗稱腸躁症）的症狀，甚至可以幫助乳糖不耐症患者消化乳糖。

年節吃太多？英國醫曝4食物助排便、防腸癌　大推喝咖啡

TVBS新聞網

咖啡 奇異果 癌症 核桃

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