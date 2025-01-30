醒來就滑手機 專家：徒增焦慮感 恐毀一整天

一醒來就滑手機，可能會影響整天的活動效率；示意圖。（圖／123RF）

你每天醒來第一件事是做什麼？有人一醒來就立刻拿起手機開始滑，但專家指出這個習慣可能毀了你的一天，影響接下來整天的活動效率。專家建議，黃金時間的早晨可以做些幫助大腦更清晰的活動。

心理學家Jay Rai在《Forbes》指出，當早上醒來時，大腦從休息狀態的δ（delta）波轉換到θ（theta）波狀態，這是一種輕鬆夢幻的狀態；接著進入到α（alpha）波狀態，這時你醒了但還沒完全處理訊息；最後進到完全清醒的β（beta）波狀態。

然而當你一醒來就立刻使用手機，大腦會直接從δ波跳到β波，這會讓大腦承受不必要的壓力，導致增加焦慮感和煩躁感，讓你一整天都覺得效率低落。

專家建議，早上起床後至少等30分鐘到1小時再使用手機。有些網友表示，自己是用手機當鬧鐘。專家指出，可將手機調成飛航模式，這時鬧鐘仍然有效，但並不會接收任何訊息或通知。但更好的方法是改用傳統鬧鐘，將手機關機或放在另個房間充電，這樣就能完全杜絕手機的誘惑。

早上醒來，如果沒有一個既定的計畫，很容易回到使用手機的舊習慣。專家給出以下幾個早上具建設性的活動建議，這些活動能夠減輕壓力，提升專注力和效率，讓思維更清晰。

●運動。

●和家人共度時光。

●聽Podcast或音樂。

●檢視當天的行程安排並決定事務優先順序。

●用心煮杯咖啡 。

●進行冥想和設定目標。