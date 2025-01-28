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擦保養品沒用？愛笑也會長皺紋 菸酒熬夜加速老化

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醫師提醒，保養品消除皺紋的效果有限，而且因人而異；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，保養品消除皺紋的效果有限，而且因人而異；示意圖。（圖／123RF）

市面上訴求淡化皺紋的化粧品種類繁多，讓人心動卻又猶豫不知如何下手。然而，皺紋是怎麼產生的？市售訴求淡化皺紋化粧品這麼多，功效各異，到底該如何挑選適合的產品？台灣皮膚科醫學會醫師黃千耀為民眾解開淡化皺紋化粧品的秘密。

除皺、抗老化，這是許多昂貴保養品的訴求重點，黃千耀表示，這類保養品通常含有維生素A衍生物、維生素C和E、Q10、透明質酸等成分，透過保濕，讓皮膚看起來豐盈、平滑，但都只是暫時效果。

「皺紋是皮膚老化的明顯徵兆」黃千耀指出，隨著年齡增長，皮膚中的膠原蛋白和彈性蛋白減少，導致皮膚失去彈性和緊緻度，這屬於不可逆的老化，皺紋一旦形成，就很難消除，即使勤擦保養品，經常敷面膜，能改善的空間也很有限。

市售淡化皺紋化粧品通常含有維生素A衍生物、維生素C和E、Q10、透明質酸等成分，黃千耀進一步說明，這些成分可以促進皮膚細胞更新，吸收水分，透過保濕，讓皮膚看起來更為光滑細緻，不過，效果通常是暫時的，且存在個體性差異。

值得注意的是，各部位皮膚厚度、敏感度不同，應選擇不同的保養品，例如，眼唇部位較為敏感，可選擇溫和且不刺激的成分；臉部則可選擇質地清爽的保養品。

黃千耀提醒，頻繁的臉部表情變化，將導致動態皺紋，例如，愛笑的人就可能擁有較多動態皺紋，一開始可能是暫時的靜態紋路，但久而久之將轉變為動態紋，就難以逆轉、撫平。

台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠強調，保養品頂多能夠淡化細紋，對於已出現的抬頭紋、魚尾紋、皺眉紋、法令紋，改善程度真的不大，唯有透過施打肉毒桿菌、音波、電波等醫美療程，才會有所幫助。

黃毓惠指出，再昂貴的眼霜、乳霜、精華液等保養品，只能淡化尚未形成的靜態紋，對於動態紋路真是莫可奈何。除了接受醫美療程之外，建議養成良好生活習慣，多喝水、飲食均衡，且維持運動習慣，且不要抽菸、酗酒、熬夜，否則將加速皮膚老化，讓皺紋更早出現。

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