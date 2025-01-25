我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

12種點心可減少腹部脂肪 毛豆、70%黑巧克力…上榜

世界新聞網
毛豆。（圖／123RF）
毛豆。（圖／123RF）

Eat This Not That 報導，「啤酒肚」被很多人視為最大敵人，但美國飲食營養及健康的書籍作者津琴科（David Zinczenko）說，腹部脂肪是身體警訊，警告人們生活習慣該改變，因為它會影響人體新陳代謝及整體健康等。

津琴科說，和能夠以手指直接捏起的贅肉不同，腹部脂肪更為深層，堆積在器官四周，除了控制攝取的熱量和運動，他認為也可以透過更有效的飲食來減少腹部脂肪，他推薦12種又富含蛋白質、纖維和健康脂肪的點心菜單，不但能滿足口腹之欲，科學也證明能減少腹部脂肪。

1.全熟水煮蛋

富含蛋白質的蛋能修復肌肉和燃燒脂肪，還能引發大腦飽足感的荷爾蒙，讓飽足感維持比較久。

水煮蛋。（圖／123RF）
水煮蛋。（圖／123RF）

2.希臘優格加莓果

腸道健康在減少腹部脂肪中扮演關鍵角色，而希臘優格是對消化系統有益的最佳點心之一，因為它的益生菌可以平衡腸道內菌種，減少造成腹部脂肪的發炎；加入水果如覆盆莓或草莓一起吃還能促進新陳代謝。

3.蘋果切片佐杏仁醬

蘋果富含讓消化變慢的果膠，讓人的飽足感維持更久，而杏仁則有單元不飽和脂肪，很多研究都證實這有助於減少腹部脂肪，因此結合兩者的點心能滿足口腹之慾，也能讓血糖維持穩定，一旦血糖穩定，身體中儲存熱量的荷爾蒙就不那麼活躍，讓腹部脂肪燃燒變得更容易。

4.蔬菜棒沾鷹嘴豆醬

可以準備新鮮的胡蘿蔔、芹菜、甜椒，切成條狀後沾鷹嘴豆醬吃，蔬菜有很多纖維，能幫助減少腹部脂肪，這樣點心還能讓人同時吃進蛋白質和健康的脂肪。

5.亞麻籽布丁

將亞麻籽泡在杏仁飲或椰奶中，它會膨脹並吃起來像布丁。亞麻籽富含ω-3脂肪酸，能抗發炎、促進消化，也能提供飽足感，打擊腹部脂肪。

6.酪梨片灑上海鹽

酪梨是世界上最多營養的食物之一，提供大量的單元不飽和脂肪能讓人有滿足感，而提供飽足感但又不會讓血糖飆升的食物，就是打擊腹部脂肪的關鍵。

營養書籍作者津琴科推薦12種能減少腹部脂肪的點心，圖為酪梨。（圖／123RF）
營養書籍作者津琴科推薦12種能減少腹部脂肪的點心，圖為酪梨。（圖／123RF）

7.原味綜合堅果

杏仁、核桃和開心果有纖維、健康脂肪和蛋白質，能對抗發炎，也能提供飽足感。

堅果。（圖／123RF）
堅果。（圖／123RF）

8.茅屋起司佐鳳梨

茅屋起司是很好的精瘦蛋白質來源，能幫助生成肌肉和燃燒脂肪；鳳梨有鳳梨酵素，能幫助消化、減少腹脹。

9.毛豆

毛豆熱量低又富含蛋白質，還有纖維和抗氧化劑，也能在對抗發炎的同時提供飽足感。

10.70%以上的黑巧克力

只要選對了，一般被認為「邪惡」的食物也能幫助減重，黑巧克力就是一個例子。70%以上的黑巧克力可以對抗壓力和發炎，兩者都和腹部脂肪有關，吃個一兩片當作放縱，但又能減少腹部脂肪。

11.燕麥能量球

將燕麥和杏仁醬、亞麻籽及一點蜂蜜混合就能得到燕麥能量球，燕麥是低GI食物，能提供能量但又不會讓血糖飆升。

12.小黃瓜佐鮪魚沙拉

把鮪魚沙拉和橄欖油或希臘優格混合，就會有濃郁口感，再放到小黃瓜切片上就是一道爽脆的點心，熱量低、富含蛋白質及ω-3脂肪酸，全部都是打擊腹部脂肪的要角。

核桃 減重

上一則

空汙致肺腺癌有科學依據 身體3警訊代表PM2.5已找上門

下一則

春節健康吃 營養師教你「防癌年菜」5原則

延伸閱讀

巧克力也入列 營養書作者推薦12種減少腹部脂肪的點心

巧克力也入列 營養書作者推薦12種減少腹部脂肪的點心
養生／胡蘿蔔含維生素A、B 可護眼、防三高、穩血糖

養生／胡蘿蔔含維生素A、B 可護眼、防三高、穩血糖
尾牙餐敘怎樣愈吃愈瘦？ 醫曝訣竅按照上菜順序這樣吃

尾牙餐敘怎樣愈吃愈瘦？ 醫曝訣竅按照上菜順序這樣吃
研究：吃不到這個比率蛋白質 小心減重愈減愈胖

研究：吃不到這個比率蛋白質 小心減重愈減愈胖

熱門新聞

總統當選人川普的女兒伊凡卡近日接受專訪，她說重訓和高蛋白飲食讓她的外表變得不同。(路透)

伊凡卡外表變了 親自解密「兩習慣讓我更強壯」

2025-01-16 19:21
95歲的林姓老翁（中），經由消融術成功抗癌成功，恢復健康後，仍持續穩定的在彰基進行追蹤，彰基教學部代理主任黃稚雯表示，定期追蹤與早期治療，對維護長者健康至關重要。（彰基提供）

95歲老翁靠這招戰勝肝癌 還霸氣說：到100歲也不驚

2025-01-21 17:36
飯後可以馬上喝茶嗎？示意圖。（取材自pexels.com@freestocks.org）

飯後不能做什麼？ 醫師破解「都市傳說」迷思

2025-01-22 19:58
胃食道逆流的示意圖。（苗栗縣衛生局提供）

胃食道逆流已成常見疾病 苗栗衛生局解析4大類藥物作用

2025-01-18 17:08
泌尿科醫師提醒，若持續勃起超過24小時，會導致血管內皮的破壞，可能造成終生勃起功能異常。圖非新聞當事人，（本報資料照片）

他打針「金槍不倒」6小時 竟是「鳥中風」

2025-01-16 22:36
走路維持體能時姿勢很關鍵。戶外休閒示意圖。(路透)

老年維持體力不只要運動 走路姿勢正確才更有品質

2025-01-19 21:25

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步