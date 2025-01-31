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5步驟清洗嬌貴草莓 農藥不吃下肚

沈能元
不當清洗容易傷了草莓，影響口感及保存。(圖／AI生成)
不當清洗容易傷了草莓，影響口感及保存。(圖／AI生成)

草莓香甜可口是很多人喜歡的水果，可是草莓嬌貴，不當的清洗容易傷了草莓影響口感及保存，也容易將表面的農藥吃下肚。台灣林口長庚毒物中心護理師譚敦慈，在臉書分享草莓清洗方式，在不影響草莓的口感下，把草莓洗乾淨。

譚敦慈說，清洗草莓時，首先將草莓葉子輕輕拔除，不要傷到蒂頭，其次先將盆子蓄水，然後把草莓置放於盆中，先輕輕沖洗之後，撈起草莓；這時盆中再次蓄水，放入草莓，然後用如一根竹筷子粗細的流動清水，沖洗約10分鐘，因草莓會浮起來可以蓋個盤子，讓草莓泡於水中。

接著把清洗好的草莓撈起，置放濾水網上瀝乾水分，因為瀝乾水分較好保存，最後切除蒂頭享用草莓，而沒吃完的草莓要放冰箱保存。

清洗草莓5大步驟：

1. 將草莓葉子輕輕拔除，不要傷到蒂頭。

2. 盆子蓄水，然後將草莓置放於盆中，先輕輕沖洗之後撈起草莓。

3. 盆中再次蓄水放入草莓，然後用如一根竹筷子粗細的流動清水沖洗約10分鐘（草莓會浮起來可以蓋個盤子讓草莓泡於水中）

4. 撈起草莓置放濾水網上瀝乾水分（瀝乾水分較好保存）

5. 切除蒂頭享用草莓（沒吃完的草莓要放冰箱保存）

台灣林口長庚毒物中心護理師譚敦慈譚敦慈特別在臉書分享草莓清洗方式，在不影響草莓的...
台灣林口長庚毒物中心護理師譚敦慈譚敦慈特別在臉書分享草莓清洗方式，在不影響草莓的口感下，把草莓洗乾淨。（本報資料照片）

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