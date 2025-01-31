5步驟清洗嬌貴草莓 農藥不吃下肚
草莓香甜可口是很多人喜歡的水果，可是草莓嬌貴，不當的清洗容易傷了草莓影響口感及保存，也容易將表面的農藥吃下肚。台灣林口長庚毒物中心護理師譚敦慈，在臉書分享草莓清洗方式，在不影響草莓的口感下，把草莓洗乾淨。
譚敦慈說，清洗草莓時，首先將草莓葉子輕輕拔除，不要傷到蒂頭，其次先將盆子蓄水，然後把草莓置放於盆中，先輕輕沖洗之後，撈起草莓；這時盆中再次蓄水，放入草莓，然後用如一根竹筷子粗細的流動清水，沖洗約10分鐘，因草莓會浮起來可以蓋個盤子，讓草莓泡於水中。
接著把清洗好的草莓撈起，置放濾水網上瀝乾水分，因為瀝乾水分較好保存，最後切除蒂頭享用草莓，而沒吃完的草莓要放冰箱保存。
清洗草莓5大步驟：
1. 將草莓葉子輕輕拔除，不要傷到蒂頭。
2. 盆子蓄水，然後將草莓置放於盆中，先輕輕沖洗之後撈起草莓。
3. 盆中再次蓄水放入草莓，然後用如一根竹筷子粗細的流動清水沖洗約10分鐘（草莓會浮起來可以蓋個盤子讓草莓泡於水中）
4. 撈起草莓置放濾水網上瀝乾水分（瀝乾水分較好保存）
5. 切除蒂頭享用草莓（沒吃完的草莓要放冰箱保存）
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