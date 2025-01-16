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吃太多味精導致頭痛、心悸？沒有直接證據

李青縈
歐盟建議味精安全使用量，每天人體每公斤攝取量不應該超過30毫克。(圖／AI生成)
歐盟建議味精安全使用量，每天人體每公斤攝取量不應該超過30毫克。(圖／AI生成)

很多人認為味精吃太多，會有口渴、頭痛、心悸等過敏症狀出現，也就是發生所謂的「中國餐館症候群」、「味精過敏症」，但味精吃多了，是否真的有害健康？

華裔脫口秀演員Uncle Roger（羅傑叔叔）稱「味精是料理之王」，更曾開玩笑「味精被說不健康，是因為西方菜難以跟會使用味精的中餐館競爭，只好出此下策。」因此，不少料理都強調「不含味精」。

無證據顯示與慢性病有關

事實上，美國食品藥物管理局（FDA）早在20世紀就公布，食用正常量的味精對人體無害，而且無證據顯示食用味精和任何慢性疾病有關。

台灣振興醫院營養師陳韻婷表示，不論實證還是研究，目前都沒有直接證據顯示，味精會導致口渴、頭痛、心悸等症狀。

胺基酸鈉鹽 非化學合成

味精提供酸、甜、苦、鹹4種味覺外，還有第5種「鮮味」。陳韻婷說，味精是一種胺基酸，學名是麩胺酸鈉，是胺基酸的鈉鹽形式，並非化學合成。

以前味精可從雞肉、豬肉等來源萃取，現在多從甘蔗、甜菜、木薯等澱粉發酵，從天然食物萃取而來。味精加水後，會分解成游離的麩胺酸跟鈉離子，可透過口腔中的味覺受器感受到鮮味。

為何有些人吃完中式餐食後，會出現「中國餐館症候群」的身體不適？陳韻婷指出，由於料理不會只有用單一調味料，不只有味精，也會加入鹽巴、醬料等，若是整體鈉含量攝取過多時，就可能導致惡心、嘔吐、頭痛等對神經系統有短暫影響的症狀，因此無法將不適全歸咎給味精。

陳韻婷說，曾有動物實驗，透過注射方式給老鼠高劑量的味精，確實有發生神經系統、腸胃系統受到影響。

但一般食用是經過腸胃道吸收，且食用劑量不高，頂多是出現口渴、頭暈等症狀，影響時間短暫，也因為沒有毒性，並不會影響器官，若是因為食用醬料等調味導致鈉含量攝取過多，民眾可以透過多喝水或是無糖茶，將鈉排出體外。

60公斤成人 每天不超過1.8克

歐盟建議味精安全使用量，每天人體每公斤攝取量不應超過30毫克，陳韻婷指出，這相當於60公斤成人的味精攝取量不超過1.8公克。

其實味精的鈉含量，僅有食鹽的三分之ㄧ，但是料理時，很多人常將鹽巴、味精混合使用，會導致整體量鈉含量攝取過多，有心臟、腎臟問題的人應特別注意。

烹調使用味精 鹽用量宜減少

陳韻婷提醒，慢性腎病、洗腎、心衰竭、高血壓、水腫等族群，平常對於鈉的攝取應該特別留意。建議若料理有使用味精時，應該減少鹽巴使用量，也可以透過搭配香菇、蝦米、柴魚、昆布等食材，或是帶殼的海鮮，如蛤蜊、牡蠣等一起烹煮，可以帶出美食的天然鮮味。

高血壓 歐盟 華裔

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