我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

野火肆虐 湖人、快艇周六比賽延期 NBA捐100萬美元救災

洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上

巧克力含可可鹼 醫：吃過量有中毒風險

世界新聞網
很多人愛吃巧克力，但吃過多會有中毒風險。示意圖。(路透)
很多人愛吃巧克力，但吃過多會有中毒風險。示意圖。(路透)

假期期間很多人會大啖甜食，而巧克力更是不少人的首選。醫生表示，巧克力有可可鹼，吃太多巧克力除了可能有導致疾病的風險，還可能致命，不過會讓人有生命危險的巧克力非常大量，若是以知名品牌的水滴型巧克力來計算，要吃到超過7000個才會出事。

紐約郵報報，根據糖果製造商費列羅（Ferrero）的調查，美國人去年花了將近70億元購買假期的甜食，今年的數字估計會更高。

報導指出，巧克力是由可可豆製作而成，吃太多可能會讓人蛀牙、體重增加、增加心臟病和糖尿病風險及膽固醇過高，另外，可可豆含有輕度興奮劑可可鹼（theobromine），若食用過量還會中毒。

醫師薩利赫（Naveed Saleh）在「今日心理學」（Psychology Today）中的文章中提到，可可鹼會影響神經、呼吸和心血管系統，也有利尿效果，若攝取的量非常大，還會導致心跳加快、盜汗、食慾不佳、顫抖、嚴重頭痛和血壓降低。

Popular Science報導，對人體來說，體重每公斤攝取1000毫克的量就會中毒；若以一位體重150磅的人為例，吃了含有6萬8000毫克的可可鹼就會中毒。

每種巧克力的可可鹼含量不同，白巧克力幾乎沒有可可鹼，牛奶巧克力1公克有2.4毫克可可鹼，黑巧克力1公克有5.5毫克，1公克的貝克巧克力（baker's chocolate）則是16毫克，用這樣的數據計算，一名體重165磅的人若要吃到致命的可可鹼劑量，好時（Hershey's）的一般尺寸牛奶巧克力要吃711塊、水滴巧克力要吃到7084個、黑巧克力要吃到332塊，不過至今沒有人有因為吃到這個量而中毒或致病。

報導指出，人體可以很快地代謝掉可可鹼，但很多動物不行，這也是狗、貓和鳥類不能吃巧克力的主要原因，狗的體重每公斤攝取100至500毫克的可可鹼就會致命。

很多人愛吃巧克力，但吃過多會有中毒風險。示意圖。(圖／123RF)
很多人愛吃巧克力，但吃過多會有中毒風險。示意圖。(圖／123RF)

牛奶 心臟病

上一則

情侶上床後生殖器冒異味 醫揪半年前1舉動惹禍

下一則

狂歡隔天宿醉超難熬？ 營養師推「8飲食」助緩解不適

延伸閱讀

過節太嗨狂嗑巧克力？ 醫師指吃過量有中毒危機

過節太嗨狂嗑巧克力？ 醫師指吃過量有中毒危機
9年前中毒獲救黑面琵鷺 每年飛回台南

9年前中毒獲救黑面琵鷺 每年飛回台南
新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡

新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡
丈夫也剛中毒亡...巴西婦做蛋糕請親友吃「3死3住院」 警要挖屍調查

丈夫也剛中毒亡...巴西婦做蛋糕請親友吃「3死3住院」 警要挖屍調查

熱門新聞

年輕人罹患腸胃癌病例增加，研究指出可能與飲食有關。圖為堪薩斯州展示新鮮食物與加工食品的比較。(美聯社)

新研究：腸胃癌年輕化 恐與這兩件事有關

2025-01-03 20:21
現代人生活、工作壓力倍增，許多人的休閒活動就是「追劇」，身心科醫師表示，追劇到欲罷不能，同時反映了身心狀態，而出現了「成癮」行為。（記者鄭惠仁／攝影）

瘋韓劇 追劇族「邊看邊罵」卻欲罷不能 醫：有助釋放壓力

2025-01-05 05:08
麵龜的紅色外皮如果是用人工色素染色，最好不要吃。（本報資料照片）

5大染色食物 不小心恐吃掉健康

2025-01-03 01:00
營養師提醒，食物裡的膽固醇對身體影響不大，一天吃一至兩顆雞蛋是沒有問題的。（圖／123RF）

營養師：80%膽固醇由肝臟製造 食物影響不大

2025-01-06 01:00
綠茶、烏龍茶與紅茶都對健康有益處， 醫師提醒，喝茶過量可能引起失眠、焦慮，空腹喝茶則可能刺激腸胃道，引起不適；示意圖。（圖／123RF）

3種茶這樣喝才聰明 減脂還能降膽固醇

2025-01-03 01:00
醫師提醒，保持身體溫暖、進行肌肉訓練以及常喝養生蔬菜湯等，都有助於保持身體健康；示意圖。（圖／123RF）

81歲日本女醫師長壽健康又有活力 靠這3大養生祕訣

2025-01-10 01:15

超人氣

更多 >
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去
洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎