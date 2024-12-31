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天冷心肌梗塞易OHCA 急診醫：2成5發病前無症狀

記者林則澄／台北即時報導
天氣寒冷、環境溫差過大，有可能增加心血管疾病猝死風險，其中OHCA以心肌梗塞為最大宗，約有4分之1患者發病前無症狀。示意圖。(本報系資料照)
天氣寒冷、環境溫差過大，有可能增加心血管疾病猝死風險，其中OHCA以心肌梗塞為最大宗，約有4分之1患者發病前無症狀。示意圖。(本報系資料照)

據台灣內政部消防署統計，台灣非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）12月25日至27日有112人。大林慈濟醫院急診部主任李宜恭表示，天氣冷、溫差大，大幅增加心血管疾病猝死風險。他觀察，OHCA以心肌梗塞為最大宗，約25％的患者發病前無症狀，提醒若有莫名的胸悶、呼吸急促、冷汗等情況，應立即就醫。

醫學雜誌《循環》（Circulation）有項研究顯示，天氣最熱和最冷時，包括中風、心臟衰竭、心律不整、冠狀動脈疾病等心血管疾病死亡率升高，且冷比熱更可怕，兩者相差4至5倍。

近期連日低溫，急診室的OHCA病患是否有增加趨勢？李宜恭表示，相較幾年前「霸王級」寒流侵襲台灣、氣溫屢跌破10度以下，診間出現不少OHCA患者，近兩年冬季急診室的OHCA患者反而變動不大，其中去年11月有11人OHCA，12月有20人OHCA；今年11月有18人OHCA、12月至30日止有17人OHCA。

李宜恭觀察，歷年來急診診間的OHCA病患中，以心肌梗塞為最大宗，其次是主動脈剝離、外傷等情況，其中40歲以下患者的OHCA原因多是頭部、肺部等部位多重外傷或內出血，60歲以上患者則是心肌梗塞、主動脈剝離，「以前很少有2、30歲心肌梗塞的患者，現在反而愈來愈常見。」

為何心血管疾病呈現年輕化？李宜恭推測，可能原因包括家族慢性病史、菸酒習慣，高油糖鹽的飲食，因此他除了呼籲培養良好的生活習慣，也建議40歲以上民眾，宜定期接受健康檢查，並留意行走或運動時，如有莫名的胸悶、呼吸急促、冒冷汗等情況，應立即就醫。

李宜恭示警，心肌梗塞來去皆快，約有4分之1患者發病前無症狀，只是突然OHCA後就與世長辭，即便急診室的醫護積極搶救，也很難將人從鬼門關前拉回來，因此平時做好預防行為，如有高血壓、高血糖、高血脂的患者也應定期監測數值，勝過發病後的任何一種治療方式。

心血管疾病 中風 高血壓

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