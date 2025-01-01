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「多穀≠全穀」你吃對了嗎？ 分辨全穀物真假要有這3部分

廖靜清
全穀物營養價值高，但多穀不等於全穀。（圖/123RF）
全穀物營養價值高，但多穀不等於全穀。（圖/123RF）

六大類飲食中的「全穀雜糧類」，是身體主要的能量來源，許多人每餐一定要吃到飯或麵才有飽足感，但多數人卻沒吃對。現代人偏好白米、白麵條和白麵包等精製飲食，除去外層的穀物營養價值與「全穀物」差異甚大。精製後的穀物與雜糧，纖維質和其他維生素大大減少，更存在讓血糖飆升的危機。你知道全穀物的定義嗎？未精製雜糧又有哪些？如何分辨全穀物製品的真偽？

→全穀需含麩皮、胚芽和胚乳

穀物主要指禾本科糧食作物及其種子，而全穀的定義，則是包含麩皮、胚芽及胚乳的穀物。台北醫學大學保健營養學系教授施純光表示，以台灣為例，產品所含全穀成分占配方總重量百分比51%以上，才能稱為全穀產品或全麥、全蕎麥等穀物名稱。

而整顆穀物經過破碎、粉碎、磨成細粉及切成片狀等，仍保有與原來穀物相同比例的麩皮、胚芽及胚乳，也能稱為全穀類。

以市售白米為例，已經去掉麩皮及胚芽，僅留下胚乳，屬於精製穀類；糙米、全小麥、全燕麥、全蕎麥、黑米等，在碾製過程中保留了完整結構，被歸為全穀類。

→全穀物較硬 保存完整營養價值

全穀物營養價值高，施純光說，麩皮及胚芽富有膳食纖維、油脂、維生素、礦物質；胚乳含有澱粉、蛋白質、熱量，全穀物提供了多種營養物質。施純光說，穀物有將近九成的營養，都在麩皮、胚芽中；在加工過程中，去掉胚芽、麩皮只保留胚乳，僅剩下精製穀物，營養成分比較單一。

● 礦物質：鋅、鐵、鎂和錳等，維持骨骼健康、正常代謝以及免疫系統功能。

● 維生素：重要的維生素B1、菸鹼素、B6和維生素E等，有助於神經系統的正常運作。

● 膳食纖維：促進腸道蠕動、增加飽足感；膳食纖維也能減緩葡萄糖的吸收，穩定血糖。

施純光表示，白米飯吃起來香Q、軟嫩，是因為僅剩胚乳；糙米、全小麥、全燕麥的精製程度最低，保存了最完整的營養，口感較硬、需要咀嚼。

→吃全穀雜糧取代白米

雜糧指的是除了米、小麥、玉米等五穀類以外的雜食，包括澱粉豆類、甘藷、薏仁等農產作物都稱為雜糧。

未精製雜糧為沒有經過加工的原型態食物，例如帶皮的甘藷、南瓜等，同樣富含膳食纖維，還有維生素B1、鉀、鎂、植化素等，保留大部分的營養。建議用「全穀雜糧」取代精製白米的比例，長期食用有助穩定血糖、改善腸道健康。

吃全穀物的好處

市面上販售不同品種的全穀物，對身體健康帶來莫大好處，包含控制體重、穩定血糖、控制血脂等，還能預防便祕問題。台灣國健署也在「每日飲食指南」中推廣正確攝取食物，強調全穀類食物的重要性。

● 控制體重：全穀物含豐富的膳食纖維，可增加飽足感、減少攝食量。

● 穩定血糖：因為糖分吸收較慢，屬於低GI（升糖指數）食物，協助血糖控制。

● 控制血脂：有降低膽固醇的功效，利於血脂控制、減少動脈硬化。

全穀物3大部分。 （製表/元氣周報、圖/123RF）
全穀物3大部分。 （製表/元氣周報、圖/123RF）

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