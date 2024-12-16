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氣溫驟降 入冬預防心血管疾病 保暖5招調理體質

林則澄
天氣寒冷可以多運動保暖，但建議以和緩運動為主，如太極拳。（本報資料照片）
天氣寒冷可以多運動保暖，但建議以和緩運動為主，如太極拳。（本報資料照片）

入冬氣溫明顯變化，台灣陽明馬光中醫診所主治醫師陳柏太說，氣溫驟降時，如果體內氣血無法抵禦寒氣刺激，就會產生感冒、氣管炎等呼吸道疾病，以及高血壓心臟病中風等心血管疾病，或頻尿、尿急等泌尿道疾病，甚至筋骨關節方面疾病。

陳柏太提出避寒保暖5建議，並推薦飲用「當歸生薑紅棗茶」來調理體質。

禦寒方法

1.穴道按摩：用雙手拇指按壓位於頸部兩側的風池穴，每次3至5分鐘，能夠驅寒解表、預防感冒，並可緩解頭痛、頸部僵硬等不適。

2.食補祛寒：食用溫熱、滋補的食物來對抗寒冷，可提高人體的免疫功能，使寒性體質獲得改善，可吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、藥燉排骨湯等食補，但也要多吃當令的根莖類蔬菜、雪菜湯、紅薯粥等高纖食物。

3.勤運動：進行緩和運動，如瑜伽、太極拳、慢跑等，運動時避免過度流汗，為避免心血管收縮劇烈而誘發心臟疾病，建議以室內運動為主，以免受涼。另外，也可進行冥想或靜坐調適心情，消除冬季的煩悶低落感。

4.注意保暖：身體最怕劇烈的溫差變化，人體的頭頸部、腹部及足部最容易受到戶外的冷空氣侵襲，對於年長者更是不利，因此應加強保暖，視氣溫穿厚衣外套、戴帽、穿襪、戴圍巾。

5.早睡晚起：忌熬夜，早睡可避寒，也能增加睡眠時間，以涵養人體的陰陽氣，達到養精蓄銳的目的。

當歸生薑紅棗茶

材料：當歸6克、生薑3片、紅棗5顆、紅糖適量

作法：

1.當歸洗淨，紅棗去核備用，將所有的藥材放入鍋中，加入800毫升的清水。

2.煮沸後，轉小火煮20分鐘，湯色正濃時，加入適量紅糖，關火、攪拌均勻，即可飲用。

心臟病 中風 高血壓

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