天冷泡澡要有危機意識 出現7症狀立刻停止

如有胸悶、喘、呼吸困難、心悸、頭暈、意識模糊或疲累等症狀，應立刻停止泡澡；示意圖。（圖/123RF)

54歲日本 女星中山美穗 日前被發現陳屍在東京自宅浴缸，醫師質疑，恐與天冷泡澡猝死 有關，提醒如有胸悶、喘、呼吸困難、心悸、頭暈、意識模糊或疲累等七症狀，應立刻停止泡澡，泡澡時間也應避免超過15分鐘、更不能喝酒後泡澡。

「日本一代女神」中山美穗於家中去世，富士新聞網報導，參與調查的相關人士表示，從事發現場和中山美穗遺體研判，有可能是進入浴室時因為劇烈溫度變化，對身體造成不良影響的「熱休克」（heat shock），也有可能是因為某種原因在浴缸內溺死。

中山美穗陳屍地點於浴室，是容易發生猝死的場域之一，台北台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，從媒體揭露的訊息中指出，中山美穗近期疑似重感冒，加上她有子宮肌瘤病史，臨床上這類患者，可能會有貧血的狀況，而這會容易導致心臟出問題。

林謂文提醒，泡湯、泡澡一定不要在喝醉的狀況下進行，尤其對心血管疾病患者來說，當皮膚直接接觸到熱水時會導致血管擴張，散熱速度增加會讓脫水狀況變得更嚴重，容易產生低血壓，甚至有人因此頭暈、意識模糊、暈厥，尤其獨自在家泡澡，一但因此沒入水中，沒辦法立即求救。

另外，天氣變冷，很多人一回家就會立刻衝進浴室洗熱水澡，林謂文指出，當脫光衣服、皮膚接觸到冷空氣時，血管會收縮、血壓上升、心跳變快，馬上跳進熱水池，會使得血液會全部集中在皮膚，導致臟器、心臟、腦部的血流不足。

林謂文建議，要泡澡可先用溫水預熱，再慢慢進到浴缸裡，可以先讓手腳進到水中感受溫度，身體適應了再慢慢浸下去，同時也不建議水位超過心臟的高度，大概半身即可，泡澡時間也不宜太久，建議10至15分鐘即可，自己泡澡的時候，盡量選擇有空調或通風的地方，一旦出現胸悶、喘、呼吸困難、心悸、頭暈、意識模糊或全身很疲倦等感覺，代表身體可能有一些狀況，一定要終止泡澡。

民眾也不要覺得沒有泡澡，單純沖早就沒事，林謂文說，年長者或慢性疾病患者，對溫度的感受和耐受度沒那麼好，對交感神經衝擊很大，容易因為血壓上升、心跳變快等發生憾事。