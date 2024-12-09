體脂30%→16% 前主播靠5習慣甩肥肉：千萬不要節食

醫師提醒，如果想要多吃就要提高代謝，讓運動成為生活習慣；示意圖。（圖／123RF）

減肥是一輩子的志業，一名曾在廈門衛視擔任主播的「霏姐」毅然決然辭掉高薪和光鮮亮麗的主持人工作，轉投入健身成為運動養生博主。她分享自身體脂最高曾達到將近30%，六年來堅持健身，現在減到16%，甩掉將近一半的肥肉。

霏姐表示回顧整個減脂期，總結了5個成功減脂而且不會反彈的好習慣，分享給肚子上都是肉、怎麼減肥都減不動的網友。

前主播霏姐靠健康瘦身體脂從30％降到16％。（取材自小紅書）

一、控制熱量

如果認真減脂的話，就要算一算每一餐的攝取，但是精算熱量非常繁瑣和不易，很難長期堅持。霏姐分享一個比較直觀的方法，只要用一隻手，記住幾個口訣就可以大概算出來吃進去的熱量，一頓飯大約吃以下的量：

蛋白質用掌心（一掌的量）

蔬菜兩手抓（兩掌的量）

碳水化合物用拳頭（ 一拳的量）

脂肪用拇指尖（一拇指尖的量）

二、拉高代謝

如果你想要多吃就要提高代謝，首先就要多運動，運動越多，只要能夠消耗掉蛋糕、炸雞、奶茶，這些東西還是可以吃。最好隔一兩周就換一種運動的方式，讓身體不斷地去適應這個運動的強度，這樣代謝就可以保持在一個比較高的水平。

如果沒有時間去健身房，在家裡跳跳操、騎騎車，或多走走路也可以，騎腳踏車上下班也是一種運動的方式，讓運動成為生活的一個習慣。

三、注意休息和拉伸

如果女性減脂減太快，往往就伴隨著臉垮，尤其是中高基數減下來更明顯。如果天天做有氧運動，皮膚就會越來越鬆，這時就要無氧和有氧的運動相結合。

大肌群的訓練需要48~72小時的休息，而且還要注意拉伸，只有拉伸和休息到位了，身體線條才會更好看。有氧運動的頻率和時間一般而言一周做三次，每次在20~30分鐘之間。

四、一定不要節食

因為節食會降低身體代謝，一旦身體代謝變低了，只能越吃越少，不然就會變胖。而且節食一定伴隨的是暴飲暴食。霏姐坦承自己也節食過，當時只吃苦瓜、番茄等，隨後的報復性進食反導致體重反彈。

她認為三餐當中一定要吃的是早餐，可以把早餐當做每天加速減重 的開關，她表示自己經常吃的優格、燕麥，不光能吃得飽而且吃得好，蛋白質和膳食纖維特別高。

五、減少碳水、鹽和糖

減少碳水、鹽和糖的攝入，可以把所有含糖的飲料都換掉，改喝黑咖啡 或茶，像她最近特別喜歡喝玉米鬚茶，因為味道很香還能消腫。

霏姐強調不能一點都不吃，聽聞身邊有些女性碳水脂肪什麼都不吃，結果導致月經不來，還要花時間再把經期調整回來，真的是得不償失。看似不健康的奶茶還是可以喝，不加糖、少加料為原則，偶爾喝還是可以的。