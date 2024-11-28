我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國放行24小時證交所 將首度開放全天候股票交易

川普提對中國加徵60%關稅 中學者：將衝擊美出口競爭力

冬夜睡眠防猝死 醫建議得戴上「這2物」助一覺到天亮

記者陳雨鑫／台北即時報導
氣溫驟降，冬季白天黑夜溫差大，容易引發腦中風、心肌梗塞，醫師呼籲應注意保暖，睡覺時可戴上帽子以及圍巾，避免著涼。（本報資料照片）
氣溫驟降，冬季白天黑夜溫差大，容易引發腦中風、心肌梗塞，醫師呼籲應注意保暖，睡覺時可戴上帽子以及圍巾，避免著涼。（本報資料照片）

台灣進入冬季，近日又碰上冷氣團來襲，氣溫驟降，導致晚上鑽進被窩時，得先忍受一陣冷冽。醫師提醒，冬季白天黑夜溫差大，容易引發腦中風、心肌梗塞，特別是急性心肌梗塞，最常發生在剛起床的2到3小時內，呼籲有慢性疾病的民眾，睡覺時，可以戴上帽子、圍巾保護頭部、頸部，床邊得放一件衣服，起床前先在被窩中穿好再起床，避免溫差增加猝死風險。

氣溫大幅降低，早晚溫差大，血管容易收縮，使血壓上升，增加心肌梗塞以及腦中風的機率。國健署指出，三高患者最容易受到影響，呼籲民眾應落實量測血壓，外出時採洋蔥式穿法、注意頭頸部保暖，隨身多帶一件外套，有慢性病者應規律用藥，降低溫差大帶來的風險。

中醫師陳潮宗表示，夜晚以及清晨通常是心肌梗塞或是腦中風較容易發生的時刻，別以為只要窩在被窩中，暖呼呼的就沒事。早起時，如果貿然掀開棉被，身體溫差瞬間出現變化，會讓血管收縮，大幅增加中風機率。他建議，床邊最好放一件衣服，起床前，現在被窩裡穿好，再慢慢離開被窩，能降低身體與外界的溫差。

睡覺時，不少人會忽略頭部與頸部，陳潮宗說，如果所處的睡眠環境溫度過低，如戶外露營睡帳棚，露出的頭部與頸部，與身體的溫差過大，也可能增加出現血栓的機率，他呼籲，若處這類的環境，應該加戴帽子以及圍巾或是脖圍，讓身體在睡眠時，溫度是一致的。

他提到，頸部有風池穴、風門穴、風府穴，寒邪最容易透過頸部入侵，因此頸部要特別注意保暖，不僅是在睡覺期間，或是外出時，都建議可以帶一條圍巾避免染上風寒。冬天入睡前，他也建議可以先泡腳，讓身體的血液流通，幫助身體放鬆，能快速幫忙入眠。

中風 三高 低溫

上一則

中醫調理正氣 早臥晚起、中藥入菜補氣

延伸閱讀

拿命換錢？ 加班猝死最高獲賠60萬 「996奮鬥無憂險」惹議

拿命換錢？ 加班猝死最高獲賠60萬 「996奮鬥無憂險」惹議
加班猝死可賠60萬人民幣 中國出現「996奮鬥無憂險」

加班猝死可賠60萬人民幣 中國出現「996奮鬥無憂險」
天氣變化大 牙痛、喉嚨痛、腋下痛恐心肌梗塞徵兆

天氣變化大 牙痛、喉嚨痛、腋下痛恐心肌梗塞徵兆
任期未過半 簡景賢猝死辦公室 草屯鎮長須補選

任期未過半 簡景賢猝死辦公室 草屯鎮長須補選

熱門新聞

牙醫師建議，食物與口腔中的細菌產生的酸性物質，反而更傷琺瑯質，建議如果可以在飯後30分鐘內清潔牙齒，是最佳的選擇。示意圖。(本報系資料照)

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

2024-11-24 10:52
同一種處方藥，因藥物計畫和居住地不同，價格可能差異高達數千元。圖為大型連鎖藥房CVS在曼哈頓的商店。(路透)

紅藍卡之亂 同款處方藥價差高達數千元

2024-11-26 20:17
老人味不是每個人都會有。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mathias Reding）

過40歲「飄老人味」消不掉？ 喝1種茶有效改善

2024-11-21 19:20
營養師推五種水果保護心血管。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Skyler Ewing）

營養師激推五樣水果有益心臟 吃它熱量低還飽腹

2024-11-26 19:32
醫師列舉了「癌前十大警訊」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@JESHOOTS.com）

不是一天形成的 醫分享癌前十大警訊「立即就醫」

2024-11-22 19:20
醫師提醒，健康的舌頭通常是粉紅色的，顏色深淺因人而異，照顧舌頭可保持健康，減少有害口腔細菌的風險；示意圖。（圖／123RF）

4種舌頭顏色看身體狀態 出現這種顏色 要多留意

2024-11-22 01:15

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級