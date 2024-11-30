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4症狀恐是腸道不健康徵兆 專家教5生活習慣有助健康

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醫師提醒，腸道健康不佳時，可能會有脹氣、不規則的排便和腹痛等症狀；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，腸道健康不佳時，可能會有脹氣、不規則的排便和腹痛等症狀；示意圖。（圖／123RF）

腸道有人體「第二大腦」的稱號，其重要性不言而喻，不僅關乎消化系統正常運作，與老化也密切相關。為了打造健康的腸道，專家建議有五項生活習慣可以優先考慮，這也是他每天正在做的事。

1.戶外運動

專家指出，曬太陽是日常生活中很重要的一部分，這也是他每天早上都會散步的原因之一，並且還會進行一些額外的運動。

戶外活動除了有助於改善睡眠質量，還能幫助減輕壓力並提升心情。整體來說，散步對消化健康非常有益。

2.吃高纖食物

纖維有助於讓我們保持飽足感、充滿活力，並且維持規律的消化。專家建議攝取大量的水果、蔬菜以及其他富含纖維的食物，例如豆類和種子，將幫助你獲得這種營養素的好處，包括長壽。

有研究發現，定期攝取足夠的可溶性和不可溶性纖維的人，罹患心血管疾病、癌症及其他常見死因的風險較低。

3.限制酒精攝取

經常性喝酒，例如每天晚上習慣性地用一杯酒來放鬆，可能會增加患心臟病和某些癌症的風險。

不過在控制的情況下，例如特別的場合或與朋友外出時，一兩杯酒是可以享受的，並不需要感到內疚。適量非常重要，尤其是酒精。

4.限制3C使用時間

限制螢幕時間可能是維護心理健康的關鍵。專家建議，優先考慮更多真實的人際互動，減少讓自己受到媒體的刺激。

有研究顯示，孤獨感會使你罹患失智症的機率增加，這也是為什麼與家人和朋友面對面聯繫如此重要的原因之一。而過度滑手機對健康有不良影響，因為它可能會擾亂你的睡眠，並引起憂鬱、壓力等情緒問題。

5.充足的睡眠

專家建議，優先考慮睡眠，早早上床並確保自己在一個非常黑暗、涼爽的房間裡得到八小時的睡眠。

當你獲得足夠的睡眠時，你是在支持免疫健康、心臟健康、皮膚健康和精力狀況。但如果你不優先考慮睡眠，它可能會對你的記憶、工作等方面產生負面影響。

另一方面，當我們想到腸道健康不佳時，脹氣、不規則的排便和腹痛等常見症狀可能會浮現在腦海中，但還有哪些較少被注意到的腸道不健康的症狀？專家就透露了一些你可能忽視的四個腸道不健康的徵兆。

1.經常頭痛

如果你不確定是什麼原因引發你的頭痛，那可能與腸道健康有關。

有研究指出，偏頭痛與腸胃疾病和腸道發炎有關，若藉由「對腸道微生物群有益的飲食方式」，例如攝取足夠的纖維，頭痛或偏頭痛有可能得到改善。

2.總是疲倦

你是否有足夠的睡眠，但仍然感到整天昏昏欲睡？身體和心理的疲勞是腸道健康不佳的另一個症狀。有研究提出了疲勞與腸道微生物群狀態之間的聯繫。

疲勞也可能與一些特定的消化問題有關，例如便秘。

3.濕疹發作

雖然濕疹可以是遺傳性疾病，但你的皮膚刺激可能會根據腸道健康的狀況而加劇。有研究顯示，腸道微生物群的「變化」可能與濕疹的症狀相關。

包括濕疹在內，偶爾為某些皮膚狀況開立的抗生素會加劇腸道微生物群惡化。長期使用抗生素可能會導致菌群失調的症狀，如慢性疲勞、發炎和消化問題。

4.壓力或焦慮增加

事實上，人體95%的血清素是在腸道中產生的，這也代表壓力程度與腸道健康之間有著密切的聯繫。

有研究探討了腸道發炎與焦慮和憂鬱風險之間的關係，結果顯示腸道微生物群在壓力反應中扮演了重要角色。

醫師提醒，吃高纖食物可增加飽足感、幫助維持消化道機能、調整體質，以及調節生理機能...
醫師提醒，吃高纖食物可增加飽足感、幫助維持消化道機能、調整體質，以及調節生理機能；示意圖。（圖／123RF）

癌症 心臟病 心理健康

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