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中醫調理正氣 早臥晚起、中藥入菜補氣

記者萬于甄
提升免疫隨身瓶。（本報資料照片）
提升免疫隨身瓶。（本報資料照片）

進入秋冬，早晚溫差大，也是許多感冒病毒蠢蠢欲動的時節。台灣奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇說，人體免疫力這階段最容易受到挑戰，重症患者、老人、孕婦或小孩都要特別留心。但人體免疫力並非越強越好，免疫力不足雖易被感染，但免疫太強也可能造成身體發炎或自體免疫疾病，故如何維持免疫力的平衡，預防疾病，尤其重要。中醫建議透過補氣中藥、食療、按摩和生活作息調整四方面入手，達到增強體質、平衡免疫力的效果。

免疫力即中醫所說「正氣」，強化肺脾功能是關鍵。

莊照宇表示，免疫力並不是單一的身體機能，而是和人體的「整體氣血平衡」有關，這在中醫理論稱為「陰平陽秘（陰陽平衡）」。中醫重視扶正祛邪，中醫古籍《黃帝內經》更說：「正氣存內，邪不可干。」免疫力則被中醫形容為「正氣」，然而正氣的充足與否，取決於臟腑功能是否正常、氣血是否充足。

其中，強化肺脾功能是一大關鍵，透過補氣、調理脾肺等中醫手段，能幫助民眾保持良好的健康狀態。他提到，中醫的「氣」是指身體運作能量，如果一個人氣不足、氣虛，就會容易疲倦、冒冷汗、對病原抵抗力差，故許多補氣中藥，如人參、黃耆、白朮等都有提振身體活力的作用。

●簡易茶飲 防外感風邪 

莊照宇說，若原有自體免疫問題，使用這類補氣中藥就要謹慎小心，建議尋求專業中醫師評估選藥；養生並非單純仰賴吃藥，更希望結合日常作息，像是平常飲食可適當加入一些中藥材，達到溫和養生、滋補的效果。

莊照宇推薦可調節免疫力的兩款中藥食療，其一為「黃耆紅棗雞湯」，將黃耆、紅棗加入雞湯中煮，黃耆有益氣固表、增強脾肺功能的作用；紅棗不只調味，也有養血生津，改善氣色的效果。他表示，此藥膳可以補氣、溫暖身體，適合氣虛體弱者。

其二則是「黨參山藥排骨湯」，黨參和山藥搭配排骨煲湯，不僅營養豐富，還可以幫助補氣健脾，適合秋冬調補，改善胃腸功能，此排骨湯也是小朋友開脾胃的常用食療法。

針對一般上班族或學生，若沒時間烹煮藥膳，則可選擇中藥茶飲，裝瓶隨身帶著喝，調節免疫力，預防外感風邪，可以準備黃耆、枸杞、紅棗、麥門冬各3錢（約10至12公克），以1200至2000cc的水，大火煮開後轉小火，煮15至20分鐘，且同一組藥材可重複再煎煮一次。

●穴道按摩 促進血液循環

另外，適當的穴道按摩也能改善身體循環，增強正氣，包含合谷穴（手背虎口處）、足三里穴（膝蓋下方約四指處）及（小腿內側）等，每天按壓5分鐘，可促進血液循環、提升體力、免疫力。

莊照宇強調，「良好的生活作息更是平衡免疫力的根本之道」，平時可多補充富含維生素A、C、D 之食物，如深綠色蔬菜或紅黃色蔬果、雞蛋、秋刀魚或鮭魚等，配合適度補充水分，幫助新陳代謝、提升免疫。同時應少吃烤炸甜食，因這類食物不只熱量高，易使人變胖，更易使身體累積濕熱，產生慢性發炎，此外，生冷食材、冷飲則會傷害脾胃，使腸胃消化酶的作用活性降低，引發消化不良，影響抵抗力。

在秋冬時間，《黃帝內經》提及冬季養生之道在於「早臥晚起」，配合日照運作的時間，保持充足睡眠，養陰助身體修復；結合適度運動，像散步、伸展，促進血液循環，提升身體的防禦能力，也促進腦內啡分泌，避免憂鬱、焦慮情緒。

穴道按摩促循環。 （本報資料照片）
穴道按摩促循環。 （本報資料照片）

免疫力 雞蛋

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