專家解謎：地瓜葉不能治痛風 這類人不宜吃太多

網路流傳地瓜葉排毒治痛風，專家提醒，地瓜葉並不具有醫療效能；示意圖。（圖／123RF）

十年前，地瓜葉用來飼養豬隻，但最近幾年卻成為養生佳餚，台灣農糧署也掛起品質保證，讚許地瓜葉營養價值極高，指導民眾料理「皮蛋地瓜葉」，美味好吃。不過，部分網路短片將地瓜葉捧上天，例如，「地瓜葉能頂十斤人參」、「中醫推薦地瓜葉治痛風」，台灣衛福部提醒，地瓜葉本身是可供作食品的食用原料，不具有醫療效能，如有染病，務必要就醫。

農糧署指出，營養價值極高的地瓜葉，含有豐富多元的維生素礦物質，及β-胡蘿蔔素、維生素A、C，以及鈣、鐵質等成分，且熱量低、有飽足感，膳食纖維豐富。此外，其蛋白質、胡蘿蔔素、維生素Ｂ的含量也比蕹菜、綠莧菜、萵苣、芥菜葉等高。維生素Ｃ的含量也高於綠莧菜和萵苣，其胡蘿蔔素的含量高於胡蘿蔔3.8倍。

農糧署建議，料理地瓜葉時，時可添加皮蛋，營造出特殊的香氣及口感。選擇地瓜葉的原則為葉片完整，寬大肥厚，新鮮幼嫩。

至於錯誤流傳「地瓜葉能頂十斤人參」，指稱地瓜葉可排毒、提升免疫力 、預防貧血、預防高血壓 、改善便秘、抗癌等療效，食品藥物管理署澄清，「這完全沒有科學依據，呼籲民眾別輕信。」

另有網路影片指稱「中醫推薦地瓜葉治痛風」，聲稱將地瓜葉連根莖帶葉子一起煮水喝，就能治好痛風。國健署表示，此網傳說法並無醫學證據可供佐證，痛風是無法根治的，靠飲食控制的效果有限，目前還是以藥物控制為主。

台北醫學大學附設醫院營養室蘇秀悅主任指出，地瓜葉和痛風並無太大關聯性，痛風患者應少吃海鮮、動物內臟或高果糖等高普林食物，減少痛風發作。

蘇秀悅表示，地瓜葉為高鉀蔬菜，慢性腎臟病者不宜大量攝取，再者，每天飲用「地瓜葉牛奶」，也無法控制三高 ，高血壓患者應規律服用降血壓藥，養成清淡飲食的習慣。(NOW健康https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64762)