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坐馬桶逾10分鐘 專家警告不健康：對2處傷害大

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醫師提醒，排便時如果不順，在坐了10分鐘後可站起來走動，如此可以刺激腸道肌肉促使排便；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，排便時如果不順，在坐了10分鐘後可站起來走動，如此可以刺激腸道肌肉促使排便；示意圖。（圖／123RF）

你有把手機帶進廁所使用的習慣嗎？這看似是一種無害的消磨時間方式。然而，長時間坐在馬桶上可能會對健康造成損害，例如從3分鐘變成15分鐘，這與痔瘡風險增加和骨盆肌肉變弱有關。

專家指出，橢圓形馬桶座會壓迫臀部，使直腸處於比坐在沙發上時更低的位置。隨著重力將身體的下半部分往下拉，增加的壓力會影響血液循環。因此，圍繞肛門和下直腸的靜脈和血管會變得腫脹並充血，從而增加痔瘡的風險。

此外，強迫用力也會增加壓力，從而促使痔瘡的形成。許多人在馬桶上滑手機時，容易忘記時間。於此同時，坐著並用力讓自己排便，這對肛門直腸器官和骨盆底肌肉來說是非常不健康的。

專家解釋，骨盆底肌肉協調著大量的排便動作，並與身體其他部分協作，確保大便順利排出。當長時間坐著時，重力對骨盆底的壓力會讓這些肌肉處於緊張狀態。

除了骨盆肌肉變弱和強迫用力，長時間坐在馬桶上也會增加直腸脫垂的風險。直腸脫垂指的是直腸滑入肛門，這是由於將其固定到位的肌肉減弱所致。

如果你在排便時遇到困難，專家建議在坐了10分鐘後應該站起來走動一下，這樣可以刺激腸道肌肉促使排便。另外，保持足夠的水分攝取，並多吃高纖維的食物，如燕麥和豆類，有助於軟化大便，使排便變得更容易。

進食到排便要多久？

食物通過消化系統中的時間因人而異，男性和女性消化食物所需的時間也不同。

一般來說，食物完全消化並排出體外可能需要從二天到五天不等。當你進食時，食物會先經過你的胃和小腸，這個過程可能需要六到八個小時，接著進入到大腸。

一旦進入大腸，大約需要36小時才能把食物完全消化，然後你才準備好排便，意即將在消化系統吸收營養和液體後剩餘的物質通過直腸和肛門排出體外。

如果你每天沒有排便，也無須驚慌。大多數人都有一個對他們來說規律的排便習慣，不論是每天早上一次，還是一天三次，皆屬於正常的排便頻率。

但每當你準備去廁所時，首先要做的事情就是不要帶報紙、書籍、手機或任何其他設備進去。專家建議，廁所只有一個目的，就是用來排空膀胱和進行正常的排便，五分鐘應該是你在廁所裡的最長時間。

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