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天氣變冷男性生殖器會縮小50%？ 醫師解釋「冬季陰莖」現象

記者沈能元／台北即時報導
醫師解釋，「冬季陰莖」可說是一種物理現象，也是一種生理現象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）
醫師解釋，「冬季陰莖」可說是一種物理現象，也是一種生理現象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

近期天氣快速變化，氣溫降低許多，男性恐面臨「冬季陰莖」現象，也就是說，男性生殖器官尺寸隨著天冷而縮小，影響性功能表現。「紐約郵報」報導，一名英國醫師葛蘭特（Donald Grant）表示，低溫環境下，男性生殖器會自動收縮，以保留身體熱量。這樣的機制會使血液循環受阻，不僅讓陰莖尺寸縮小，縮小幅度甚至高達50%，同時也可能導致勃起困難。

台灣男性學暨性醫學醫學會顧問、林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，「冬季陰莖」可說是一種物理現象，也是一種生理現象，天冷時，人體為了保暖，血管就會收縮，男性生殖器附近的血管也會收縮，而從外觀看起來就會縮小。

「不僅是生殖器，男性陰囊皺摺，也具有調節溫度的作用。」陳煜說，陰囊皺摺會維持睪丸溫度低於中心體溫約3至5度，以保持精蟲活動，當冬天時氣溫下降，陰囊皺摺不需調節溫度，皺摺就會較為緊密。

「冬季陰莖」有可能造成勃起時，生殖器比平時縮水50%嗎？陳煜說，「這應該不至於」，冬季陰莖是一時的現象，當回到室內等溫暖環境，這樣的情形就會消失，或是陰莖勃起血管充血時，仍可恢復到原先勃起狀態。可是，已有勃起功能障礙者來說，「冬季陰莖」確實會使勃起更加困難。

陳煜說，隨著高齡社會到來，許多年長男性受到年齡、三高、吸菸等影響，多有勃起功能障礙，而年輕男性也受到熬夜、工作壓力、三高等影響，早早出現勃起功能障礙，且大家都熟悉勃起功能障礙，不會忌諱就醫，造成患者人數逐年增加。

依統計，40歲左右男性患有勃起功能障礙者占比約10至15%，50到60歲患者占比增加為40至50%，但其中約8成是輕度，60歲患者占比約60%，70歲患者占比約70%。

陳煜說，男性要在冬天在性生活表現好，應注意三點，首先，維持舒適的室內溫度不宜太冷，如果室內太冷，陰莖勃起困難、性愉悅降低，「人都在發抖了」，又如何要求表現？其次，好好經營伴侶關係，如果伴侶關係比天氣還冷，又要如何擦出火花；第三，維持好性生活的環境，臨床上，曾有孩子上小學後，還與爸媽同房，爸爸怕孩子看到尷尬，一定表現不好。

陳煜指出，若已有勃起功能障礙者應盡速就醫，經給予藥物都可以獲得很好的治療，但重要的是，平時應避免吸菸、遠離三高，紓解壓力等。

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