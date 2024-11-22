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4種舌頭顏色看身體狀態 出現這種顏色 要多留意

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醫師提醒，健康的舌頭通常是粉紅色的，顏色深淺因人而異，照顧舌頭可保持健康，減少有害口腔細菌的風險；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，健康的舌頭通常是粉紅色的，顏色深淺因人而異，照顧舌頭可保持健康，減少有害口腔細菌的風險；示意圖。（圖／123RF）

刷牙是每天必不可少的例行工作，但你有想過除了牙齒之外，舌頭也是需要清潔的一環？即便每天刷牙兩次、定期使用牙線並每六個月去看牙醫，若是未定期清潔舌頭，你可能缺少一個有助於保持口腔清新和健康的步驟。

專家指出，雖然大多數的細菌是對口腔有益的好菌，有助於維持口腔健康，但也有一些細菌會引起口臭、蛀牙和牙齦感染。因此，清潔舌頭非常重要，可以避免那些壞菌，以及可能積聚在舌頭上的食物殘渣，從而引發的健康發問題。

★健康舌頭長怎樣？

舌頭主要是由肌肉組成，並被黏膜所覆蓋。舌頭的表面覆蓋著微小的凸起，這些凸起稱為舌乳頭，可以看到並感覺到，讓舌頭呈現粗糙的表面。

健康的舌頭通常是粉紅色的，雖然顏色深淺因人而異，範圍從深粉紅到淺粉紅不等。少量的白色覆蓋物是正常的，但如果出現顯著的變化或變色，可能表示某種疾病或其他問題。

★如何清潔舌頭？

清潔舌頭只需要大約10至15秒鐘，但這是一個檢查自己健康的好方法，且可以輕鬆融入刷牙的日常習慣中。

你可以使用一般的牙刷輕刷舌頭，這樣可以清除食物殘渣，並有助防止微生物在舌頭粗糙的表面上積聚。

或者你也可以使用專用的刮舌器（或稱刮舌板），這些彎曲的工具由金屬或塑膠製成，可以單獨使用，也可以配合牙刷一起清潔。

清潔舌頭有助改善口臭，尤其刮舌氣對於去除藏在舌頭表面上常引起口臭的細菌特別有效。

★正常舌頭啥顏色？

當你在每天兩次的清潔過程中檢查舌頭時，發現了些不同的情況，注意這些徵兆是第一步。如果你發現任何變化並感到擔心，應該與你的醫師討論。

1.白色的舌頭

舌頭上出現白斑，可能表示患有鵝口瘡、扁平苔癬、白斑或其他疾病。

2.紅色或紫色舌頭

如果舌頭呈紅色或紫色，可能與地圖舌(geographic tongue)等無害疾病有關。但這也可能是維生素缺乏、猩紅熱或川崎病的症狀。

3.黑色舌頭

如果你的舌頭是黃色、棕色或黑色，可能是所謂的黑毛舌(black hairy tongue)症狀。這種情況是當細菌、食物殘渣和其他碎屑積聚在舌頭的絲狀乳頭上時所發生的。

4.黃色舌頭

舌頭發黃通常是細菌過度生長、吃了某些食物或吸菸的結果。在某些情況下，舌頭發黃可能是潛在疾病的症狀，例如牛皮癬，或罕見的黃疸。

整體來說，好好照顧你的舌頭可以保持它的健康，並減少有害口腔細菌的風險。如果你的舌頭變得疼痛或外觀發生改變，應請醫事人員協助找出問題，並確定你的症狀是否與潛在的健康狀況有關。

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