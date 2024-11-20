「藥物是幫手非敵人」糖友若嚴格控制飲食 有機會減藥

雖然肥胖的人罹病的機會高，但是瘦的人如果飲食習慣不正確，仍然有罹患第二型糖尿病的風險；示意圖。（圖／123RF）

11月14日是「世界糖尿病日」，全球糖尿病人口不斷增加，以台灣為例，根據健保 署統計，台灣的糖友超過250萬人，且每年以新增2.5萬人的速度持續增加，而併發症 多的糖尿病也長期位在十大死因之列。

關於糖尿病有不少迷思，也不斷有新的研究指出生活飲食習慣與糖尿病的關係，當被醫師宣告處於「糖尿病前期」，又該如何扭轉血糖危機？

Q：體態纖瘦的人比較不會罹患第二型糖尿病？

A：體重與第二型糖尿病沒絕對關係，但是有相對關係。雖然肥胖的人罹病的機會高，但是瘦的人如果飲食習慣不正確，仍然有罹患第二型糖尿病的風險。體態標準卻罹患第二型糖尿病的患者，通常和基因、生活方式或是飲食習慣有很大的關係。

Q：糖尿病患吃藥、打胰島素久了，會走向洗腎？

A：造成洗腎的原因很多，但是在糖尿病患者中，血糖長期控制不良為導致洗腎的最大原因。吃藥跟打胰島素的目標都是希望能把血糖控制好，只要願意與醫療團隊好好配合，搭配理想藥物治療與合適的飲食及運動控制，可以降低最終腎衰竭洗腎的機率。

Q：第二型糖尿病患者，一旦開始吃藥打針，一輩子就無法停藥了？

A：第二型糖尿病友的藥物與胰島素針劑增減，最主要還是要依照病友身體的情況來調整。如果在正確的醫囑下服用藥物與施打胰島素，搭配合適飲食與運動控制，能慢慢將醣化血色素降低到6.0以下，可以與醫療團隊討論逐步減少藥量；也有少部分比例的患者，在改變生活型態與減重之後可以完全停藥。

不過，停止藥物使用之後，還是要定期規律檢查血糖。提醒糖友不要隨意停用藥物，以免控制不良的血糖影響身體健康，建議要依照醫療團隊的指示服用與調整藥物，對自己的健康才有保障。

Q：糖友嚴格控制飲食，不吃碳水化合物和甜食，就可以不用吃藥？

A：糖尿病友吃藥的目的是為了改善身體調整血糖的功能，藥物是幫手不是敵人。糖尿病友藥物的調整，必須仰賴每三個月抽血檢驗醣化血色素來調控。如果醣化血色素控制良好，可以與醫療團隊討論是否能減少或是停藥。糖尿病是個需要長期控制的疾病，除了藥物治療外，飲食控制也非常重要，可與醫療團隊中的醫師和營養師討論。

Q：如果不小心吃了太多醣分，只要增加藥量就可以穩定血糖？

A：糖尿病口服藥物的種類繁多，有長效型與短效型，每一種發揮藥效的時間不一定，作用機轉也不同。如果患者自行在大餐後增加藥物份量，在不了解藥物作用的情況下，可能造成低血糖昏迷，危及生命，所以絕對不是吃加倍的藥物就可以放心吃大餐，病人萬萬不可擅自調整藥量。糖尿病友還是建議定時定量的飲食與規律服用藥物，才是控糖最大的重點。

Q：糖尿病患只會有高血糖問題，不會有低血糖問題？

A：第二型糖尿病患者以高血糖的問題為最多，但是也有少部分第二型與第一型糖尿病患者會發生低血糖的情況。發生的原因最常見於感染、心肌梗塞、中風 等等狀況。除了身體出狀況外，也有可能是服用過量的降血糖藥，或是施打過量的胰島素。口服藥物與胰島素注射劑量與時間都必須正確，如果發生低血糖的情況，要找醫療團隊了解原因，避免再次發生。

另外，也要提醒糖尿病患者經常測量血糖，了解自身血糖的變化。提醒糖友三餐要定時定量，不要因為工作忙碌或刻意減肥，造成血糖不穩定而對身體造成不良的影響。

糖尿病不是絕症，只要能找到優秀的醫療團隊（醫師、糖尿病衛教師、營養師、藥師），定期抽血檢查血糖與肝腎功能之外，每年固定做眼底攝影檢查與足底神經學檢查，搭配上腹部超音波、心電圖與肺部X光，合適的藥物與飲食運動控制，還是可以擁有精采的人生。