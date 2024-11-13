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台灣麥當勞新品「鬆餅漢堡」搶爆 醫：一早吃甜食會愈吃愈餓

記者廖靜清／台北即時報導
麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」一登台即造成熱賣，醫師呼籲偶一為之即可，且要搭配蔬果，補充膳食纖維。(台灣麥當勞提供)
麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」一登台即造成熱賣，醫師呼籲偶一為之即可，且要搭配蔬果，補充膳食纖維。(台灣麥當勞提供)

被喻為「神級早餐」的麥當勞楓糖風味厚鬆餅，是日本人氣熱銷餐點，獨特的口感和風味擄獲了粉絲味蕾，近日登台販售，也造成搶購熱潮，各分店開賣一個小時就售罄。不過，醫師提醒，楓糖加鬆餅、豬肉的「重量組合」，偶一為之即可，過量就會影響身體健康。

成大醫院內分泌新陳代謝科主治醫師歐弘毅表示，早餐是一天活力來源，吃錯或吃過量，會讓葡萄糖和胰島素快速飆升，飯後反而疲憊，一整天處在昏昏欲睡狀態。一來即造成轟動的楓糖厚鬆餅漢堡，一份超過600大卡，再加上1杯含糖奶茶或是玉米濃湯，還有限時段供應的薯餅，早餐已經大爆表。

歐弘毅說，除了熱量之外，這款早餐的含糖量也很驚人！鬆餅是隱藏版的肥胖魔王，有糖、澱粉，另添加褐色的楓糖。若以國健署建議的「每日飲食添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%」，換算2000大卡不宜超過50公克糖，楓糖風味厚鬆餅可能已經占去一天攝取量的5成。

而楓糖吃起來帶有一點焦香味，不過，真正楓糖並沒有這種香氣，甚至沒有香味，要小心焦糖化的問題。歐弘毅提醒，有些糖屬於果糖，吃了之後不會有飽足感，而且會引發大腦對對甜味的渴望，容易有饑餓感並且造成肥胖。

早餐該怎麼吃才健康？歐弘毅說，一早吃進太多醣類，確實會影響血糖波動，尤其是精緻澱粉、含糖食物及飲料等。而且，早餐吃「太豐盛」，大量血液都會集中到胃部幫助消化，讓大腦供血不足，所以吃完飯後總是感覺疲倦想睡，要檢視自己吃進去的食物是否太多澱粉類。

歐弘毅指出，民眾常見2個錯誤進食習慣，包括纖維攝取不足、進食太快，這些會危害腸道健康，也會讓營養失衡。不論是哪一餐，都要補足蔬菜水果，也要細嚼慢嚥，自然減少攝取食物的量，控制血糖也控制體重。

醫師分享2大錯誤進食習慣

纖維不足：多吃蔬菜水果，其膳食纖維可以促進消化健康，且能增加飽足感；纖維素有助於助於調節血糖濃度，降低心血管疾病風險。

進食太快：進食時速度放慢，且反覆咀嚼讓大腦接受「飽了」的信號，才不會過量進食。

麥當勞 心血管疾病 日本

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