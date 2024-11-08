我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

男刺青後狂起疹 色素過敏引起肉芽腫

記者萬于甄
一名25歲男子在手臂處大面積刺青，但完成後沒幾天卻突然出現許多小丘疹，且還有搔癢的感覺，原來是對黑色顏料過敏引起刺青肉芽腫。(圖／安南醫院提供)
一名25歲男子在手臂處大面積刺青，但完成後沒幾天卻突然出現許多小丘疹，且還有搔癢的感覺，原來是對黑色顏料過敏引起刺青肉芽腫。(圖／安南醫院提供)

一名25歲男子為追求流行，在手臂處大面積刺青，但完成後沒幾天卻突然出現許多小丘疹，且還有搔癢的感覺，趕緊到皮膚科就診，經診斷發現，男子是因對黑色顏料過敏引起刺青肉芽腫，透過系統性治療後順利獲得緩解。

台灣安南醫院皮膚科主任羅子焜羅子焜表示，刺青需將大量色素顆粒注射入皮膚，恐因而引發多種發炎狀態，如過敏反應、感染及蟹足腫甚至皮膚腫瘤等，而皮膚是最為常見的發炎部位，甚至可能引起全身性炎症，如類肉瘤等情況。

他提到，刺青色素所含的副產品和雜質，正是導致發炎和過敏反應的因子，當大量色素進到皮膚，刺青顆粒可能會被免疫系統視為外來物，導致巨噬細胞等免疫細胞聚集，形成肉芽腫以將其包圍。

羅子焜提醒，不建議患者因刺青後備感不適而去雷射去除，因為刺青顆粒很小，有研究發現皮膚中的刺青墨水，也會在血管或其他淋巴組織中找到，如肝臟、脾臟、腎臟和肺組織等，倘若進行雷射除刺青，恐引發刺青色素的全身性擴散，而排入淋巴結中的色素也會與腫瘤轉移混淆，需要進一步淋巴結切片診斷。

羅子焜強調，在病態生理學上，刺青肉芽腫反應屬於肉芽腫性發炎，雖是皮膚炎症中較為罕見的症狀，但與類肉瘤類似，目前已證實刺青肉芽腫也可透過局部或全身皮質類固醇和抗瘧藥物治療，仍提醒若民眾刺青後出現不適症狀，建議及早諮詢皮膚專科醫師，獲得有效治療。

腫瘤

上一則

立冬進補2種人不能吃 中醫師最推薦喝這道湯進補

下一則

長期失眠助長健康危機 藥師建議「4大成分」助眠食品

延伸閱讀

4隻貓威力不容小覷 妙齡女僅接觸15分鐘「喘不過氣」急送醫

4隻貓威力不容小覷 妙齡女僅接觸15分鐘「喘不過氣」急送醫
25歲潮男刺青後手臂突長滿疹子 竟是這原因引起肉芽腫

25歲潮男刺青後手臂突長滿疹子 竟是這原因引起肉芽腫
秋季養脾肺 減少季節過敏及呼吸道感染

秋季養脾肺 減少季節過敏及呼吸道感染
補充維他命B出現腸胃、皮膚不適 恐是菸鹼酸過敏

補充維他命B出現腸胃、皮膚不適 恐是菸鹼酸過敏

熱門新聞

早餐改吃地瓜，有利減重。(取自123RF)

脂肪肝消失了 她沒運動靠早餐吃2食物瘦5公斤

2024-10-30 16:10
單腳站可以測驗一個人骨骼、肌肉和神經的強壯程度，了解生理年齡後，能幫助優化相關訓練計畫；示意圖。（圖／123RF）

想知道身體幾歲？測量單腳站立時間告訴你

2024-11-04 01:00
醫師提醒，炒飯在室溫下容易長仙人掌桿菌，應該一次吃完，剩下的就別吃；示意圖。（圖／123RF）

炒飯、葡萄柚藏健康風險？「5食物」謹慎吃

2024-11-04 01:00
圖為一名專家擠出蛇毒，準備製作抗蛇毒血清。(美聯社)

加州2歲童被蛇咬送醫 教授看到帳單「瞠目結舌」

2024-10-30 19:03
骨科醫師觀察，秋冬因關節不適求診比例，較夏季高約3成。示意圖，（本報資料照片）

秋冬膝蓋卡卡有沙沙聲是「關節液不足」 醫：秋冬增3成

2024-10-31 05:25
燕麥屬於粗糧，減脂期間最好食用未加工的天然燕麥。（圖／123RF）

選錯粗糧反害血糖飆高 營養師曝5種NG吃法

2024-11-01 02:00

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人