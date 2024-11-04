炒飯、葡萄柚藏健康風險？「5食物」謹慎吃

醫師提醒，炒飯在室溫下容易長仙人掌桿菌，應該一次吃完，剩下的就別吃；示意圖。（圖／123RF）

加州 家醫科女醫生潔茜卡‧紀斯(Jessica Kiss)在TikTok分享的影片表示，出於各種考量，有五種食品自己是絕不會吃的，會有害健康：炒飯沒吃完再炒、野餐食物、與頭髮染劑顏色相同的食物、容器被撞凹的罐頭食品，以及葡萄柚。

每日郵報(Daily Mail)報導，紀斯醫生指出，炒飯要一次就吃完；炒飯做好放在室溫，過一會兒就會長出仙人掌桿菌 (Bacillus cereus)，可能導致食物中毒，尤其你在微波爐重新加熱，桿菌生長又會啟動；此外桿菌還會生出孢子，不僅要殺桿菌還得殺孢子，既沒那麼容易，也不值得花那個工夫。紀斯指出，炒飯放在保溫的電鍋裡，要再吃還行，但若在室溫就該完全避免再吃。

紀斯第二項不吃的是野餐任何食物；她表示寧可餓著也不願坐在外頭吃東西，因食物中毒、不舒服的風險實在太高了。食品藥物管理局(FDA )指出，野餐在華氏40到140度之間放兩個小時，就「進入危險區」，如果室外溫度高出90度，更減為一小時。紀斯表示，假日、周末去野餐而食物中毒，急診中心擠滿這類病人，自己看過太多了。

紀斯醫生不吃的第三種東西，是跟她頭髮染劑顏色相同的。她經常染粉紅及紫色。她表示絕不吃添加食品染色劑的東西，對人體不好，也不希望自己接下來一周，頭髮紫紅得像霓虹燈，因此看到添加紫、粉紅染色劑的食品，就避之唯恐不及。

紀斯指出，外形碰凹改觀的罐頭食品，自己絕對不吃，害怕會因肉毒桿菌而中毒。她表示，一個罐頭食品罐身凹陷了，而並非自己掉落砸凹的，那就該擔心肉毒桿菌了，那可不是開玩笑的。

醫師提醒，葡萄柚與許多藥品會起化學作用，例如抗焦慮、防高血壓藥物，食用時應多留意，避免影響療效；示意圖。（圖／123RF）

最後，紀斯醫生絕對不吃的是葡萄柚。她承認聽來怪怪的，但她表示，原因在葡萄柚跟太多藥品會起化學作用，例如一些抗焦慮、防高血壓 的藥。她指出，吃了葡萄柚，身體消化過程中，會與太多種藥物化合，所以只要還在吃藥，就該留意會不會與那種水果起作用，而改變療效。