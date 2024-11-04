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秋季「主燥」容易便祕 吃這10蔬果潤腸助排便

廖靜清
秋天因為燥氣，人體水分容易攝取不足，應多吃蔬果幫助消化，有助於潤腸排便。（圖／123RF）
秋天因為燥氣，人體水分容易攝取不足，應多吃蔬果幫助消化，有助於潤腸排便。（圖／123RF）

秋意濃，這個季節主「燥」，容易排便不順暢。從中醫觀點來看，秋天因為燥氣，人體水分容易攝取不足，增加發生便祕機率。以台灣為例，國健署指出，根據2017年至2020年國民營養調查顯示，台灣民眾膳食纖維普遍攝取不足，有八成民眾每日蔬果攝取不達標，所以容易造成排便不順的問題。

台灣新北林口長庚醫院營養師陳姿吟說，膳食纖維可促進腸道蠕動、增加飽足感，尤其水溶性膳食纖維可軟化糞便避免便祕，建議成人每日膳食纖攝取量至少達20克。她推薦可多吃10種秋天盛產的蔬果，幫助消化、潤腸排便，當季食物不但新鮮，也是秋季保養的最佳食品。

醫師提醒，膳食纖維如果攝取不足，會影響排便；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，膳食纖維如果攝取不足，會影響排便；示意圖。（圖／123RF）

不過，多吃蔬果還需要「水」的助攻，陳姿吟強調，適量飲水有助於潤腸排便，讓大腸產生蠕動感；同時增加腸胃酵素活性，幫助消化。有些人不愛喝水，把咖啡、手搖飲也算進一天喝水的總量，她提醒，咖啡利尿，會導致水分流失，不能完全取代白開水，而含糖飲料會轉成脂肪，反而影響身體新陳代謝。

糙米的膳食纖維也很高，每100克含4.5克，陳姿吟建議，三餐中可將一餐的主食換成雜糧糙米，維持腸道健康、助消化。

國健署在臉書「食在好健康」分享10種膳食纖維含量高的蔬果排行榜，有百香果、芭樂、香菇、苦瓜、茄子、豇豆、茭白筍、麻竹筍、文旦柚和楊桃等，提醒民眾每天攝取足夠的「3蔬2果」，補充豐富的植化素及多種營養。

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