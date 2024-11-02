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不害怕放鬆 不強迫樂觀 病患、家屬抗癌 互動是關鍵

記者蘇湘雲
癌症家庭面臨心理、經濟壓力，醫師建議，可以用一個擁抱或一句感謝，讓互相支持的力量更強大；示意圖。（圖／123RF）
癌症家庭面臨心理、經濟壓力，醫師建議，可以用一個擁抱或一句感謝，讓互相支持的力量更強大；示意圖。（圖／123RF）

「醫師，我老婆生病，我已當了10幾年和尚！」「我不敢和太太說太多我生病的事，她容易緊張、憂鬱，怕她擔心。」這些都是發生在癌症家庭中的病患、家屬心聲，凸顯出家屬背負的壓力不比患者少。專家提醒，當家中有親人罹患癌症，除了專注抗癌，身心的支持也是重要關鍵，若缺乏身心支持，身心能量的耗損就會加劇，全家生活可能因此癱瘓。

台灣財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、馬偕紀念醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱分析，癌症家庭易面臨心理、經濟壓力，以慢性淋巴性白血病或淋巴癌為例，靠抽血等檢查，很快就能知道結果，常讓癌友家庭的身心壓力在短時間劇烈起伏。

「不要抗癌成功，心卻面臨癱瘓。」方俊凱表示，癌症病患在醫院接受治療之時，多數可獲醫療團隊、癌症心理師等支持，但療程結束返家後，在家用藥期間，病患、家屬的身心支持易陷入「空窗期」，此時病患、家屬在家中的身心狀況，以及擁有「好好生活」的能力，更須留意。

方俊凱呼籲，當病患、家屬陷入身心困境，尤其是涉及安寧、精神健康等問題，千萬不要害怕與醫師諮詢、交流。無論是政策層面或醫療端，皆建議在這段空窗期提供更多資源，例如可考慮將這段期間的心理諮詢納入健保，為癌症病患、家屬提供更多支持。

台灣血液病學會副秘書長、台大醫院血液腫瘤部主治醫師劉家豪指出，根據觀察，不少罹癌病患的家屬往往被迫扮演「模範家屬」角色，特別是慢性淋巴性白血病等病患，病程可能長達10多年，而這段時間的慢性壓力，常讓有些人連和朋友用餐、出門旅遊都充滿罪惡感，十分辛苦。

方俊凱提醒，在抗癌過程中，不少癌症病患的家庭生活，因為完全以癌症為中心，反而忘記如何「好好過生活」，建議家庭成員可在新的生活型態中繼續互動，不要害怕放鬆，盡量不要強迫對方樂觀。劉家豪則建議，當家人看到對方的辛苦、寂寞，可以用一個擁抱、一句感謝表達心意，讓互相支持的力量更強大、穩健。

癌症 腫瘤 健保

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