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喝咖啡抗氧化 降低罹癌、糖尿病風險

許凱婷
相較於深焙咖啡，淺焙咖啡擁有更多的抗氧化物質。（圖／123RF）
相較於深焙咖啡，淺焙咖啡擁有更多的抗氧化物質。（圖／123RF）

現代人咖啡成癮已不是新鮮事，截至2023年為止，台灣一年賣約28.5億杯咖啡，驚人的黑金經濟，顯見大眾的熱愛。乳癌治療權威、台大醫學院外科部名譽教授及乳癌防治基金會董事長張金堅提醒，早上10點和下午3點，是飲用咖啡最佳時段，每天至多喝三杯；尤其咖啡對心血管疾病、糖尿病等都有正面影響，化療期間也可飲用，不會對治療產生負面影響。

張金堅指出，近十年來研究顯示，咖啡的益處多於壞處，飲用適量的咖啡，對心血管疾病、糖尿病等都有正面影響。尤其許多癌症患者，擔心罹癌後是否不能飲用咖啡？他表示，乳癌患者治療後可以適量喝咖啡，特別是荷爾蒙接受體陽性的人，不會增加復發的風險；尤其咖啡對大腸癌、肝癌等癌症有一定的保護作用，在化療期間也可適度飲用咖啡。

張金堅蒐集的各式咖啡豆。（本報資料照片）
張金堅蒐集的各式咖啡豆。（本報資料照片）

「過去我從不喝咖啡，學生時代喝過一次，不僅胸悶還肚痛，後來只喝茶和白開水。沒想到退休後，因經常搭高鐵，在高鐵上聞到那股咖啡的濃醇香，喝下竟感覺神清氣爽，就這樣一試成主顧。」張金堅豪爽地說道，強調自己退而不休，生活依舊十分忙碌。

自從愛上咖啡後，他不僅品嘗咖啡，還深入研究咖啡的成分和其對健康的影響，發現咖啡中有超過1000種成分，其中咖啡因僅占1.5%，更含有綠原酸、咖啡酸和奎寧酸等酚酸類成分，是人類攝取抗氧化物的最大來源；抗氧化物還能中和自由基，減少其對細胞的損害，有助於降低慢性病與罹患癌症的風險。

近年來的研究更顯示，咖啡中的多酚和益生原，能促進腸道好菌的生長，對乳酸桿菌的生長效果更好，這些好菌的增長，有助於腸道健康，甚至與增強免疫系統有關。

淺焙咖啡 更多抗氧化物質

張金堅也提到，咖啡的多種風味及種類，讓人們能根據個人喜好來選擇不同的沖煮方式與口感。不論是濃郁的義式濃縮、香甜的卡布奇諾，還是清淡的美式咖啡，都各有其獨特風味，且不同的沖泡方法也會影響咖啡的抗氧化效果。

他舉例，相較於深焙咖啡，淺焙咖啡擁有更多的抗氧化物質，對健康更具益處。因此，懂得選擇適合自己體質與需求的咖啡種類，不僅能享受美味，還能對健康有所幫助。

而大家最擔心的「咖啡因」是否會攝取過量？張金堅建議，每天喝兩至三杯咖啡最適宜，攝取量不要超過400毫克，這樣既能享受咖啡提神效果，又不會對健康造成負擔。

尤其可以盡量在早上10點及下午3點時飲用咖啡，適量的咖啡能夠提振精神，但要避免在晚上或臨睡前喝咖啡，容易影響睡眠品質，進而導致失眠。另外，他也提醒，咖啡雖然有很多健康益處，但每個人的體質不同，適量且適時飲用才是關鍵。

乳癌權威張金堅表示，乳癌患者治療後可以適量喝咖啡，特別是荷爾蒙接受體陽性的人，不...
乳癌權威張金堅表示，乳癌患者治療後可以適量喝咖啡，特別是荷爾蒙接受體陽性的人，不會增加復發的風險。（記者李樹人╱攝影）

咖啡 癌症 心血管疾病

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