只吃蛋白棒會發生甚麼事？ 網紅實測一周後「嚇到自己」

一名網紅日前挑戰一周只吃蛋白棒，結果導致腹脹、排便問題、精神不佳而且睡不著，整體體力變差，呼籲大家蛋白棒只能當點心享用。(取材自Unsplash @Towfiqu barbhuiya)

蛋白棒普遍被認為是能夠幫助增肌，可以做為糖果、巧克力棒的健康替代品。然而一名YouTuber科林·穆雷（音譯，Colin Murray）在嘗試一周只吃蛋白棒後，卻表示他的健身日常變得「很無力」，身體感到「虛弱」。他在七天內吃了超過50根高度加工的蛋白棒，導致排便異常，而且一直感到疲憊卻睡不著。健康專家警告，雖然蛋白棒不是不好的食物，但只能當偶爾的零食，絕不能替代正餐食用。

穆雷在挑戰前談到，他喜歡蛋白棒的方便性，因為味道不錯，而且吃的時候也不會太內疚，因為大多數蛋白棒含有15到25克的蛋白質，大約是雞胸肉的一半。它們的糖分也比傳統巧克力棒少。例如，一根2.12盎司的Quest蛋白棒含有約9克糖，而一根1.86盎司的Snickers則含有28克糖。

但在嘗試了一周只吃「全蛋白棒」的挑戰後，穆雷表示他感到暈眩、腹脹，而且影響了原本六塊腹肌的線條。他說，蛋白棒對身體的影響「有點嚇到自己」。挑戰中出現排便異常的他，甚至有三天無法順利如廁，直到他破戒吃了藍莓和蘋果，才得以繼續挑戰。現在，他認為蛋白棒與含糖巧克力棒並無太大區別，呼籲大家不要吃多，作為偶爾的享受就好。

據《每日郵報》報導，洛杉磯心臟病 醫師恩斯特·馮·施瓦茲（音譯，Dr. Ernst von Schwarz）指出，許多蛋白棒含有高糖分，這是為什麼它們很好吃。除糖分之外，當中也包含多種可能導致腹脹、脹氣和消化不良的成分。他補充道，自己在工作時曾遇到一些人為了減肥，只吃蛋白棒，後來導致腸道併發症 的病人。

此外，蛋白棒中還含有人工甜味劑和糖，這些成分不易人體消化吸收，會在胃中發酵，導致腹脹、脹氣和腹瀉等問題。而且蛋白棒不容易讓人有吃飽的感覺，可能進階導致吃入更多食物，增加熱量攝取。

馮·施瓦茲醫師還提到，由於蛋白棒聞起來不像真正的食物，進食時口腔會分泌的唾液較少，也會影響消化。由於缺乏纖維來減緩幫助消化，營養素會被身體迅速吸收，不像攝取一般蛋白質來源（雞肉和紅肉）那樣緩慢吸收營養素。馮·施瓦茲醫生表示，這就是為什麼人們常常在吃完蛋白棒後感覺不會飽，從而促使他們吃進更多食物和熱量。

這段影片在發布後，有觀眾評論說：「看了覺得更感恩我能吃真正的食物，謝謝你。」根據估計，蛋白棒自2000年代初就成為主流，現在市場上有數百種，2024年的市場價值達到40.3億美元。