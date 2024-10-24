我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約自由人冠軍遊行 球隊老闆蔡崇信夫婦領軍慶祝

全球旅客抱怨最多的航空公司 美國這3家排名很難看

只吃蛋白棒會發生甚麼事？ 網紅實測一周後「嚇到自己」

世界新聞網／輯
一名網紅日前挑戰一周只吃蛋白棒，結果導致腹脹、排便問題、精神不佳而且睡不著，整體體力變差，呼籲大家蛋白棒只能當點心享用。(取材自Unsplash @Towfiqu barbhuiya)
一名網紅日前挑戰一周只吃蛋白棒，結果導致腹脹、排便問題、精神不佳而且睡不著，整體體力變差，呼籲大家蛋白棒只能當點心享用。(取材自Unsplash @Towfiqu barbhuiya)

蛋白棒普遍被認為是能夠幫助增肌，可以做為糖果、巧克力棒的健康替代品。然而一名YouTuber科林·穆雷（音譯，Colin Murray）在嘗試一周只吃蛋白棒後，卻表示他的健身日常變得「很無力」，身體感到「虛弱」。他在七天內吃了超過50根高度加工的蛋白棒，導致排便異常，而且一直感到疲憊卻睡不著。健康專家警告，雖然蛋白棒不是不好的食物，但只能當偶爾的零食，絕不能替代正餐食用。

穆雷在挑戰前談到，他喜歡蛋白棒的方便性，因為味道不錯，而且吃的時候也不會太內疚，因為大多數蛋白棒含有15到25克的蛋白質，大約是雞胸肉的一半。它們的糖分也比傳統巧克力棒少。例如，一根2.12盎司的Quest蛋白棒含有約9克糖，而一根1.86盎司的Snickers則含有28克糖。

但在嘗試了一周只吃「全蛋白棒」的挑戰後，穆雷表示他感到暈眩、腹脹，而且影響了原本六塊腹肌的線條。他說，蛋白棒對身體的影響「有點嚇到自己」。挑戰中出現排便異常的他，甚至有三天無法順利如廁，直到他破戒吃了藍莓和蘋果，才得以繼續挑戰。現在，他認為蛋白棒與含糖巧克力棒並無太大區別，呼籲大家不要吃多，作為偶爾的享受就好。

據《每日郵報》報導，洛杉磯心臟病醫師恩斯特·馮·施瓦茲（音譯，Dr. Ernst von Schwarz）指出，許多蛋白棒含有高糖分，這是為什麼它們很好吃。除糖分之外，當中也包含多種可能導致腹脹、脹氣和消化不良的成分。他補充道，自己在工作時曾遇到一些人為了減肥，只吃蛋白棒，後來導致腸道併發症的病人。

此外，蛋白棒中還含有人工甜味劑和糖，這些成分不易人體消化吸收，會在胃中發酵，導致腹脹、脹氣和腹瀉等問題。而且蛋白棒不容易讓人有吃飽的感覺，可能進階導致吃入更多食物，增加熱量攝取。

馮·施瓦茲醫師還提到，由於蛋白棒聞起來不像真正的食物，進食時口腔會分泌的唾液較少，也會影響消化。由於缺乏纖維來減緩幫助消化，營養素會被身體迅速吸收，不像攝取一般蛋白質來源（雞肉和紅肉）那樣緩慢吸收營養素。馮·施瓦茲醫生表示，這就是為什麼人們常常在吃完蛋白棒後感覺不會飽，從而促使他們吃進更多食物和熱量。

這段影片在發布後，有觀眾評論說：「看了覺得更感恩我能吃真正的食物，謝謝你。」根據估計，蛋白棒自2000年代初就成為主流，現在市場上有數百種，2024年的市場價值達到40.3億美元。

心臟病 併發症 洛杉磯

上一則

講不出話免開刀 幼教師兩方法恢復嗓音 日常四方法保養

下一則

隱形眼鏡戴反會刮傷角膜 醫：不至於但仍有發炎風險

延伸閱讀

印尼總統網紅貓入住官邸 軍事強人愛逗弄

印尼總統網紅貓入住官邸 軍事強人愛逗弄
轟黃曉明新歡葉珂「滾出網路」 網紅辛巴被疑蹭熱度

轟黃曉明新歡葉珂「滾出網路」 網紅辛巴被疑蹭熱度
擅闖九龍灣公屋地盤 香港網紅「唐狗」爬天秤打卡挨轟

擅闖九龍灣公屋地盤 香港網紅「唐狗」爬天秤打卡挨轟
網紅辛巴喊話葉珂「滾出網路圈」 連黃曉明也被點名…網質疑蹭熱度

網紅辛巴喊話葉珂「滾出網路圈」 連黃曉明也被點名…網質疑蹭熱度

熱門新聞

義式臘腸及加工肉品，也在營養師安德魯斯的罹癌食物黑名單上，她指出食用這些肉品會增加罹患結腸直腸癌的風險。(美聯社)

營養師揭露罹癌食物黑名單 包含一「植物性食品」

2024-10-20 07:30
台大醫院最新研究指出，周末多賴床幾個小時，不僅能讓身體恢復活力，還可以降低70%以上罹患失智症的風險。（路透）

周末賴床好處多 台大研究：可降低74%失智風險

2024-10-19 04:20
吃B群能提神？維生素B群常見的有B1、B2、B6及B12等，每一種的功能大不相同，應先經過醫師或藥師評估適合使用哪一種。（本報資料照片）

B群什麼都能補？想要助眠、提神 醫：忽略這點等於沒效

2024-10-21 03:10
晚上還喝咖啡，有些人的睡眠容易受到影響；示意圖。（圖／123RF）

別只怪咖啡 3種食物也會睡不好 最後1種常餐餐吃

2024-10-21 02:00
一名網紅日前挑戰一周只吃蛋白棒，結果導致腹脹、排便問題、精神不佳而且睡不著，整體體力變差，呼籲大家蛋白棒只能當點心享用。(取材自Unsplash @Towfiqu barbhuiya)

只吃蛋白棒會發生甚麼事？ 網紅實測一周後「嚇到自己」

2024-10-24 07:30
不少民眾都有喝茶習慣，但對過期茶葉能否繼續沖泡飲用看法不一，醫師則建議，應在產品保存期限內食用完畢。（記者翁唯真／攝影）

過期茶葉還能沖泡？醫指若微生物增生恐急性腸胃炎

2024-10-21 17:34

超人氣

更多 >
黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺

12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺
張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了

張若昀和唐藝昕一起參加朋友婚禮…兩人同框太甜了
江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福