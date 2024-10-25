吸菸者當心 肺癌死亡風險高3倍

吸菸不僅提高肺癌、心血管疾病、呼吸道疾病風險，也會導致失智風險上升。(圖／RF123)

癮君子要小心，吸菸不僅提高肺癌、心血管疾病 、呼吸道疾病風險，也會導致骨折、失智風險上升。台灣衛福部國健署吸菸行為調查分析，50歲以上台灣人吸菸率為9.6%，推估約90.3萬人，而成人每四人中，就有一人暴露於家庭二手菸環境，兒童更是每兩人就有一人暴露於室內外二手菸。

國健署副署長賈淑麗表示，50歲以上中高齡的數字略低，代表這個族群人口數減少、戒菸成功率高，原因是「重視健康」、「家人支持」。

吸菸易增加高齡者慢性病健康風險，國健署菸害防制組組長羅素英提到，長期吸菸的65歲以上長者，相較於不吸菸者，肺癌的死亡風險高出一般人3.02倍、心血管疾病為1.71倍、呼吸道疾病的死亡風險分別高出3.02倍、1.71倍、則是1.45倍。

另外，抽菸者要特別注意骨質疏鬆威脅，若一年吸菸超過八包，罹患持續性椎體骨折風險增加74%。抽菸會造成骨質流失、骨密度下降，老年人一旦跌倒，後果不堪設想；即可經過開刀治療，吸菸的危害也會影響傷口治癒。

羅素英提醒，持續維持戒菸超過五年的65歲以上長者，其全癌症 發生率、呼吸道疾病及心血管疾病發生率，與從未吸菸者相近。目前65歲以上老年人三個月內戒菸成功率為44.9%、六個月成功率則為36.2%。