我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

吸菸者當心 肺癌死亡風險高3倍

記者廖靜清
吸菸不僅提高肺癌、心血管疾病、呼吸道疾病風險，也會導致失智風險上升。(圖／RF123)
吸菸不僅提高肺癌、心血管疾病、呼吸道疾病風險，也會導致失智風險上升。(圖／RF123)

癮君子要小心，吸菸不僅提高肺癌、心血管疾病、呼吸道疾病風險，也會導致骨折、失智風險上升。台灣衛福部國健署吸菸行為調查分析，50歲以上台灣人吸菸率為9.6%，推估約90.3萬人，而成人每四人中，就有一人暴露於家庭二手菸環境，兒童更是每兩人就有一人暴露於室內外二手菸。

國健署副署長賈淑麗表示，50歲以上中高齡的數字略低，代表這個族群人口數減少、戒菸成功率高，原因是「重視健康」、「家人支持」。

吸菸易增加高齡者慢性病健康風險，國健署菸害防制組組長羅素英提到，長期吸菸的65歲以上長者，相較於不吸菸者，肺癌的死亡風險高出一般人3.02倍、心血管疾病為1.71倍、呼吸道疾病的死亡風險分別高出3.02倍、1.71倍、則是1.45倍。

另外，抽菸者要特別注意骨質疏鬆威脅，若一年吸菸超過八包，罹患持續性椎體骨折風險增加74%。抽菸會造成骨質流失、骨密度下降，老年人一旦跌倒，後果不堪設想；即可經過開刀治療，吸菸的危害也會影響傷口治癒。

羅素英提醒，持續維持戒菸超過五年的65歲以上長者，其全癌症發生率、呼吸道疾病及心血管疾病發生率，與從未吸菸者相近。目前65歲以上老年人三個月內戒菸成功率為44.9%、六個月成功率則為36.2%。

心血管疾病 癌症

上一則

患者不菸卻狂喘 照X光醫生驚訝「成千上萬顆肺結節」

下一則

腎友顧好「第二心臟」 促進血液循環

延伸閱讀

不抽菸肺癌成常態 有家族史快篩檢

不抽菸肺癌成常態 有家族史快篩檢
台每4人就有1人暴露家庭二手菸 失智風險提高2.28倍

台每4人就有1人暴露家庭二手菸 失智風險提高2.28倍
改變壞習慣 可預防八成心血管疾病

改變壞習慣 可預防八成心血管疾病
低劑量電腦斷層 揪早期肺癌病變

低劑量電腦斷層 揪早期肺癌病變

熱門新聞

義式臘腸及加工肉品，也在營養師安德魯斯的罹癌食物黑名單上，她指出食用這些肉品會增加罹患結腸直腸癌的風險。(美聯社)

營養師揭露罹癌食物黑名單 包含一「植物性食品」

2024-10-20 07:30
台大醫院最新研究指出，周末多賴床幾個小時，不僅能讓身體恢復活力，還可以降低70%以上罹患失智症的風險。（路透）

周末賴床好處多 台大研究：可降低74%失智風險

2024-10-19 04:20
妙佑醫療機構的研究指出，單腳站能測試一個人的生理年齡。圖為長者示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Pixabay）

想知道身體幾歲 單腳站立時間測得出

2024-10-24 19:50
吃B群能提神？維生素B群常見的有B1、B2、B6及B12等，每一種的功能大不相同，應先經過醫師或藥師評估適合使用哪一種。（本報資料照片）

B群什麼都能補？想要助眠、提神 醫：忽略這點等於沒效

2024-10-21 03:10
一名網紅日前挑戰一周只吃蛋白棒，結果導致腹脹、排便問題、精神不佳而且睡不著，整體體力變差，呼籲大家蛋白棒只能當點心享用。(取材自Unsplash @Towfiqu barbhuiya)

只吃蛋白棒會發生甚麼事？ 網紅實測一周後「嚇到自己」

2024-10-24 07:30
晚上還喝咖啡，有些人的睡眠容易受到影響；示意圖。（圖／123RF）

別只怪咖啡 3種食物也會睡不好 最後1種常餐餐吃

2024-10-21 02:00

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值