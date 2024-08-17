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【食力】紫蘇調味鹽、糖漿 增香又能豐富食物色澤

文／編輯部
「紫蘇調味鹽」雛型產品。（取材自中華民國農業部）
「紫蘇調味鹽」雛型產品。（取材自中華民國農業部）

紫蘇葉不只能新鮮食用，台灣花蓮農改場以紫蘇葉為原料，於2021年建立「紫蘇系列茶包配方及其調製技術」，開發「紫蘇調味鹽」、「紫蘇糖漿」等產品。不只能發揮紫蘇獨有的香氣，更能增添食物色澤。

紫蘇是具有特殊香氣的草本植物，依據葉片顏色主要分為紅紫蘇與綠紫蘇兩種，除了鮮食外，也有開發為調味相關產品的潛力。農業部花蓮區農業改良場（簡稱花蓮農改場）以紫蘇葉為原料，於2021年建立「紫蘇系列茶包配方及其調製技術」且已技轉給在地農會生產紫蘇複方茶包產品。

同時藉由紫蘇的特殊風味、顏色等特色，進而開發「紫蘇調味鹽」、「紫蘇糖漿」等加工製程技術，再搭配該場的紫蘇栽培及繁殖採種技術，使紫蘇栽培面積增加，並透過在地農民生產紫蘇，供應鮮食或加工產品的銷售需求，促進紫蘇產業在地發展。

花蓮農改場表示，在眾多紫蘇加工技術與產品中，「紫蘇調味鹽」是利用加工處理後的紫蘇原料進行調和，有別於一般調味品僅有的死鹹感，帶有更豐富的香氣，可應用於烹調、烘焙等，建議與食材一同料理，讓紫蘇鹽風味及顏色更完全的釋放出來，例如用於燉飯烹煮、義大利麵醬料、醃漬、鹽焗等料理用途。「紫蘇糖漿」則是以不同加工處理及配方建立紫紅色的外觀，保有紫蘇香氣及漂亮的色澤，可應用於冰品、甜品、飲料、調酒、烘焙品等調製用途。

花蓮農改場指出，透過加工技術與衍生應用，讓紫蘇除了鮮食外，也能有更多樣化的用途。

(本文授權轉載自食力)

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