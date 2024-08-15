欲順利減重 中醫建議：先區分自己是脂人、膏人、肉人

中醫師曾馨儀表示，想要突破減重困境，第一步要先知道自身是哪種肥胖體質，找出發胖元凶，搭配飲食控制與適當運動，才能有效減重。（宜蘊中醫提供）

入夏天氣炎熱，民眾衣著趨於清涼，不少人因此開始注意身材，體型焦慮逐漸升溫。台灣中醫師曾馨儀表示，夏季是減重 好時機，中醫將體態分為膏人、脂人、肉人三類，並依照體態訂出合適減重計畫，在達到瘦身效果的同時，確保過程安全、健康。

膏人是指肥胖至過度肥胖之間的民眾。曾馨儀說，膏人屬於「虛胖體質」，皮膚脂肪較為水嫩，坊間常稱為「泡芙人」，肥胖部位集中於腹部、臀部與大腿，且伴隨三餐不定時、偏好重口味澱粉食物等飲食習慣，導致代謝不佳。

曾馨儀說，膏人的減重方式，是改變飲食習慣，盡可能自備三餐，戒糖、戒重口味、戒宵夜，並記錄每日飲食的時間、內容物及熱量；在日常保養方面，可多飲用補氣除濕的茶飲，如黃耆、荷葉，排除體內濕氣、幫助改善腸道環境；另，由於體重過重，不適合劇烈運動，建議可每日泡腳，加入活血、除濕藥材，如艾葉、澤蘭、大風草等，以促進血液循環、提高代謝。

脂人是指脂人的體型豐滿勻稱，介於肥胖與標準體型之間。曾馨儀表示，此類民眾體脂率通常超標，體內骨骼肌含量不足，容易出現氣虛、氣滯，痰濕阻滯的情況，增加罹患三高 及心血管疾病 的風險。

曾馨儀建議，脂人應定期進行有氧運動，並保持長期的運動習慣，幫助燃燒脂肪和增強體力；飲食方面，宜多攝取富含蛋白質的食物，如雞肉或魚肉湯品，以補充蛋白質，也可透過中醫埋線等方法促進減脂。

肉人則是肌肉含量較多，體型接近於健身運動者，體態相對健康。曾馨儀表示，肉人雖然體型勻稱，但仍需注意飲食控制，以避免體脂上升，應定期審視自身狀態，並持續維持良好的健康習慣，以確保體型不失衡。

「減重的第一步是了解自己的體型特徵，找出發胖的原因，並配合飲食控制與適當的運動，才能達到有效的減重效果。」曾馨儀說，若努力後仍未見減肥成效，建議尋求專業醫師協助，進行體質調節、飲食、生活習慣的改變，才能瘦得更健康。