我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」

洗衣掌握6重點 乾淨又健康

記者沈能元
專家建議，最好買可以下水清洗的衣服，才能保持衣物的清潔。(圖／123RF)
專家建議，最好買可以下水清洗的衣服，才能保持衣物的清潔。(圖／123RF)

衣服是人體的第二層皮膚，穿衣服整潔有益身體健康，如何洗好衣服至關重要。台北長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈強調，「穿過的衣服一定要洗」，但不論季節，洗衣服的頻率都一樣，至少2天洗一次衣服；建議最好買可以下水清洗的衣服，如此才能保持衣物的清潔。

人的皮膚常有金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、黴菌等細菌，並會殘留在衣物上，長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠、台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳表示，貼身衣褲、襪子、運動服及有汙漬、汗漬等衣物，每次穿完就應清洗，避免產生異味。而外套、襯衫、牛仔褲等則不必天天清洗，但有髒汙應立即清洗。

譚敦慈認為，內褲與襪子可以一起洗，但如果有香港腳的人，因襪子裡可能會有黴菌，就不要一起洗，避免黴菌可能會附著在內褲上，而引發皮膚或泌尿道感染。潘企岳則說，通常襪子上的黴菌不多，因此，沒必要把內褲與襪子分開洗，重要的是內褲、襪子都要洗乾淨。

內褲手洗、襪子天天換

襪子一定要每天清洗更換，黃毓惠表示，雙腳一整天穿著襪子、鞋子，容易孳生細菌，襪子會積累汗水、皮屑、細菌等汙垢，應該每天換洗，建議可將襪子翻過來清洗，去除汗水、皮屑等，洗好後放在通風的地方晾乾。

貼身衣物的清洗，潘企岳指出，內褲常殘留尿道、陰道的分泌物或排泄物，務必每天清洗，且用手洗比洗衣機洗來得乾淨，他曾做過比較，即便洗衣機洗好的衣物，再用手搓洗還是會洗出髒汙，建議可先將內褲浸泡在添加洗衣劑的水中約5至10分鐘，再用手輕柔搓洗，再晾乾即可。但手洗或洗衣機洗內褲，端看個人感受及方便性。

市售洗衣劑琳瑯滿目，很多產品標榜具抗菌、除臭、防蟎等功能，潘企岳認為，洗衣劑使用目的是把衣服洗乾淨，民眾可以依需求自行選購洗衣劑的品牌及功能。

無色無味洗衣精較佳

譚敦慈說，衣服只要洗乾淨就好，建議買無色、無味的洗衣劑，成分愈單純愈好，因為有香味的洗衣劑多含有塑化劑。且使用洗衣精比洗衣粉好，但洗衣劑不要太過黏稠，以免要用大量的水，才能把衣服沖洗乾淨，如此洗衣服也能兼顧環保。

潘企岳強調，洗衣服不要使用過多的洗衣劑，特別是使用滾筒式洗衣機，其用水量只有傳統洗衣機的三分之一或更少，因此，使用的洗衣劑量也應降為傳統用量的三分之一，避免衣物殘留過多的洗衣劑。

為了把衣服洗乾淨，譚敦慈說，洗衣槽應每個月清洗一次，每年也會找專業人士清洗一次，她清洗時會把洗衣槽注滿水，再加入漂白水或過碳酸鈉清洗，洗好的水不要放掉，可以用來洗陽台，之後再注滿水清洗一次，再把水放掉，並將洗衣槽晾乾，確保衣服可以洗得乾淨。

汗漬的衣服，可用蘇打粉洗。(本報資料照片)
汗漬的衣服，可用蘇打粉洗。(本報資料照片)

上一則

一口熱可可奪走13歲少女性命 醫揭食物過敏奪命三部曲

延伸閱讀

為省錢沐浴乳快用完加水延壽 全身恐洗出微生物

為省錢沐浴乳快用完加水延壽 全身恐洗出微生物
防念珠菌吃進肚 水果都要洗

防念珠菌吃進肚 水果都要洗
養生／拒絕老化 防曬金鐘罩上身

養生／拒絕老化 防曬金鐘罩上身
曬傷不只是脫皮 易增皮膚癌風險

曬傷不只是脫皮 易增皮膚癌風險

熱門新聞

許多人將健康長壽歸功於他們的飲食。圖為國際奧委會主席巴赫在奧運會前參觀奧運村時嘗試沙拉吧的食物。（美聯社）

「我完全不喝汽水」 100歲人瑞分享他們吃什麼、不吃什麼

2024-08-12 17:31
醫師表示，當維他命C產品開始改變其顏色時，通常表示產品已經開始氧化，其效力可能已大大降低，因此不建議繼續使用。(Pixels@Shiny Diamond)

維他命C化妝品成「黃褐色」還能用？醫：這2種顏色才正常

2024-08-11 10:10
民眾煮食水波蛋也能保留雞蛋的營養，並帶來豐富的口感享受。（本報系資料照片）

吃雞蛋有助肌肉修復增長 營養師：多煮食水波蛋溫泉蛋

2024-08-13 04:45
醫師從病人的腹腔和肛門分別取出活鰻魚和檸檬。（取材自ODDITYCENTRAL）

男子從肛門塞入活鰻魚還用檸檬塞住 醫：真的太誇張了

2024-08-09 05:06
「初日診所」減重專科醫師陳威龍14年前因工作忙碌又要兼顧博士論文，日夜顛倒、暴飲暴食，一年內胖了將近10公斤，在實驗室突發心肌梗塞，幸虧被學弟及時發現，緊急送醫才撿回一命。（初日診所提供）

心肌梗塞險奪命 名醫加護病房醒悟 甩油20公斤逆轉人生

2024-08-12 17:24
台灣拳擊女將林郁婷（左）被捲入巴黎奧運的性別風暴。（本報資料照片）

超罕見狀況 專家：染色體XY卻為女性外觀 有3可能性

2024-08-07 05:22

超人氣

更多 >
早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關

早田希娜想參觀特攻博物館被罵爆 樊振東孫穎莎火速取關
菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷

菲律賓奧運金童歸國獲英雄式歡迎 祖父：勿忘初衷
全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜

全紅嬋王者「龜」來 回中國第一件事居然是曬出滿屏的烏龜
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它