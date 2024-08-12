我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

加州購屋 擬強制簽房仲合約 期限3個月

斷食不碰澱粉 恐代謝性中毒

記者廖靜清／台北報導
醫師提醒減肥是急不得的事，三餐應均衡飲食，斷食法不宜太激烈，也不適合長期執行；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒減肥是急不得的事，三餐應均衡飲食，斷食法不宜太激烈，也不適合長期執行；示意圖。（圖／123RF）

減重方式上百種，減醣、斷食法、生酮飲食、蔬菜湯減肥法，民眾聽到可以瘦幾公斤，不管什麼方法都躍躍欲試。源自中國古代的「辟穀減肥法」，類似「52輕斷食」、「168斷食法」，斷開攝取食物時間，醫師說，斷食法可以達成短時間內瘦身，但也容易讓身體功能失調。

「辟穀」從字義上來解釋，意指避開五穀雜糧等澱粉類，只喝水及吃少量蔬果；「辟穀減肥法」演變迄今，也有人改以斷食法進行。大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，間歇性斷食分為全天不吃、一天內限時進食，目前以「168斷食法」最多人執行，一天內16小時不吃、8小時隨意吃。

正確飲食才能有效減重，營養師提醒斷食法不能長時間執行，容易搗亂身體運作的平衡。(...
正確飲食才能有效減重，營養師提醒斷食法不能長時間執行，容易搗亂身體運作的平衡。(本報資料照片)

另有不少人嘗試「52輕斷食」，7天中有5天正常飲食，連續2天降低熱量攝取，控制在500-700大卡。對於經常要聚餐、應酬的上班族來說，周末假日執行熱量極低的輕斷食，似乎方便多了，所以也很受到推崇。

「辟穀減肥法」也有藝人效法，女星范冰冰、陳妍希都曾公開斷食菜單，在短短的一周內掉了好幾公斤。

徐佳靖提醒，斷食法不宜太激烈，不適合長期執行，因為身體會先分解肝醣成葡萄糖，消耗殆盡時會接著流失肌肉；空腹太久可能造成代謝性酮酸中毒。

徐佳靖分享，診間曾有一位新診斷出糖尿病的中年男子，表示想進行「辟穀減肥法」控制體控及血糖，剛開始成效不錯，但一年後回診，血糖數值忽高忽低，因為無法忍受長期飢餓，變成亂吃。後來改以「低熱量飲食」，均衡攝取六大類食物，才慢慢回穩。

徐佳靖提醒，斷食法應在專人指導下進行，尤其是代謝差、患有糖尿病或腎臟病的民眾，長期不吃會造成酮酸中毒，甚至引起低血糖。長時間禁食容易加重身體的壓力反應，也會搗亂身體的平衡，導致噁心、腹痛、抽筋、腸胃不舒服等反應。

徐佳靖提醒，三餐均衡飲食，減肥急不得重點在於總熱量的控制；正餐之外，少吃甜食及手搖飲。

正確飲食才能有效減重，營養師提醒斷食法不能長時間執行，容易搗亂身體運作的平衡。(...
正確飲食才能有效減重，營養師提醒斷食法不能長時間執行，容易搗亂身體運作的平衡。(本報資料照片)

減重 范冰冰

上一則

吃竹筍減肥 還防大腸癌、降三高

延伸閱讀

搞懂豆類蛋白質 口感粉粉鬆鬆 原來吃到澱粉豆

搞懂豆類蛋白質 口感粉粉鬆鬆 原來吃到澱粉豆
養生保健／水喝太少 結石、痛風等4病恐纏身

養生保健／水喝太少 結石、痛風等4病恐纏身
吃過期食品 5旬婦「肉毒桿菌」中毒送加護

吃過期食品 5旬婦「肉毒桿菌」中毒送加護
熱帶魚別亂吃 當心「雪卡毒素」下肚

熱帶魚別亂吃 當心「雪卡毒素」下肚

熱門新聞

振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡表示，18歲以上民眾每年至少要以「722」原則量一次血壓，及早發現才能控制正常的血壓；示意圖。（123RF）

夏天中風、心肌梗塞上身 醫：多做一件事降低罹病風險

2024-08-06 05:30
台灣拳擊女將林郁婷（左）被捲入巴黎奧運的性別風暴。（本報資料照片）

超罕見狀況 專家：染色體XY卻為女性外觀 有3可能性

2024-08-07 05:22
醫師表示，當維他命C產品開始改變其顏色時，通常表示產品已經開始氧化，其效力可能已大大降低，因此不建議繼續使用。(Pixels@Shiny Diamond)

維他命C化妝品成「黃褐色」還能用？醫：這2種顏色才正常

2024-08-11 10:10
醫師從病人的腹腔和肛門分別取出活鰻魚和檸檬。（取材自ODDITYCENTRAL）

男子從肛門塞入活鰻魚還用檸檬塞住 醫：真的太誇張了

2024-08-09 05:06
預防肉毒桿菌中毒，專家提醒，家庭自製醃漬物在食用前應徹底加熱，真空包裝製品也應依標示放在冰箱冷藏；示意圖。（圖／123RF）

吃過期食品 5旬婦「肉毒桿菌」中毒送加護

2024-08-05 02:00
蛋白質是身體正常運作所需的重要營養素，通常雞肉和魚肉是許多專家優先推薦補充的選項。圖為鮭魚。（圖／123RF）

選擇優質蛋白質 雞肉、魚肉比一比

2024-08-08 02:00

超人氣

更多 >
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差