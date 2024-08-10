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遠離腰椎滑脫 不要過度彎腰挺腰

記者沈能元

台灣知名樂團五月天日前在中國山西太原舉辦演唱會，但吉他手石頭因傷告假，經醫生初期診斷，他的病情為「腰椎滑脫」。

新北市立土城醫院骨科主任陳文鈐表示，腰椎滑脫常發生在第4腰椎、第5腰椎間及第5腰椎第一薦椎間，滑脫原因為退化性及解離性；退化性好發族群為高齡長者，而解離性則為脊椎椎弓結構斷裂所致，常發生於年輕族群，但兩類患者可能互相參雜。隨著高齡社會到來，腰椎滑脫患者人數確實持續增加，而為治療腰椎滑脫進行的「微創腰椎融合手術」也成為骨科主要手術之一。

腰椎滑脫致病原因，除腰椎隨著年齡退化外，脊椎椎弓結構斷裂也是原因之一，此多為長期累積的慢性疾病。陳文鈐指出，腰椎滑脫好發對象，多為物流業者、搬家工人，因工作關係須時常搬運重物，而有過度彎腰、過度挺腰的動作，長期下來，將導致慢性傷害，或是跳遠運動選手也有類似的傷害，造成腰椎滑脫。

陳文鈐說，腰椎滑脫輕微時，幾乎沒有症狀，但隨著病情持續惡化，一旦滑脫部位壓迫神經，恐造成劇烈腰痛，甚至是無法行走，必須以輪椅代步。

一般來說，腰椎滑脫症狀輕微時，可以採用復健、休息等方式緩解疼痛，如果症狀嚴重需經手術治療，無法經由推拿、整脊、整骨等方式根治問題。

而目前治療腰椎滑脫進行的「微創腰椎融合手術」，相較傳統手術傷口大，此手術僅需要4個小洞，每一個小洞約1公分，幾乎不會流血，將腰椎復位及減壓，緩解症狀。

陳文鈐說，為避免腰椎滑脫持續惡化，提醒平時應強化肌肉及韌帶，分擔腰部所承受的壓力，讓脊椎可以保持穩定，年輕人可以從事核心肌群的訓練，年長族群則以快走、或到健康步道爬山健行為主，若長者已出現腰椎滑脫，或有骨鬆、骨折時，不建議進行核心肌群運動，而從事快走、或到健康步道爬山健行時，也應多加注意。

陳文鈐提醒，為遠離腰椎滑脫，平時應盡量避免過度彎腰、過度挺腰的動作，且若出現劇烈腰痛、下背痛、下肢麻木，甚至是無法行走等症狀，應盡速就醫檢查。

骨科

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