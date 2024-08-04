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炎夏濕熱 食物易藏肉毒桿菌

記者黃妙雲
夏天氣候濕熱，食物容易放過期，細菌孳生快，易引發食物中毒的危險，影響生命安全；示意圖。（圖／123RF）
夏天氣候濕熱，食物容易放過期，細菌孳生快，易引發食物中毒的危險，影響生命安全；示意圖。（圖／123RF）

現代許多家庭都在傳統市場、超市或大賣場一次買足大量的食物，存放於冰箱後再慢慢吃，但食物容易放過期，尤其夏天天氣熱，細菌孳生快，若是將過期食物吃下肚，易引發食物中毒的危險，影響生命安全。

食材不新鮮 神經毒易致命

夏天常見細菌性食物中毒，包括海洋腸弧菌、海洋創傷弧菌、金黃葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌、肉毒桿菌造成的食物中毒。日前即有一名獨居女性吃了過期食物，出現腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐、雙側眼瞼下垂、構音障礙和頭暈等症狀，就醫確診為肉毒桿菌中毒，目前在治療中。

肉毒桿菌毒素是一種神經毒，會阻斷神經肌肉交界處的神經傳導物質乙醯膽鹼的釋放，引起易致命的麻痺性疾病。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，肉毒桿菌存在於土壤、湖水、河水、蔬菜肉類及動物的排泄物內，肉毒桿菌孢子在厭氧和低酸性環境中會產生毒素，保存過久的醃漬品或不新鮮的食材都可能藏有肉毒桿菌孢子，一旦釋放出毒素，即可能造成肉毒桿菌中毒。

肉毒桿菌是傳統生化戰的主力，一旦肉毒桿菌中毒，肌肉會出現無力，已故長庚醫院毒物科醫師林杰樑曾說，只要1奈克肉毒桿菌就會致死，如果肉毒桿菌使用過量，呼吸部位會麻痺，因為這是一種神經毒，會造成呼吸困難、複視情形發生。其中以A型毒性最強，食用煙燻食物要注意，像燻鮭魚包裝膨脹就不要吃，但肉毒桿菌在80℃熱度下會被破壞、100℃熱度3分鐘就會死亡。

林口長庚醫院毒物科主任顏宗海指出，肉毒桿菌屬於厭氧菌，鹼性食物像蔬菜、豆類、肉類（包括魚肉家禽牛豬），都是高危險食物。尤其醃製食物，很容易遭肉毒桿菌汙染，引發食物中毒。肉毒桿菌致死率雖高，但在沒有水分、氧氣＞2％、溫度≦3℃、酸鹼值＜4.6、高滲透壓下，大多無法繁殖。

食用醃製品 先煮沸10分鐘

顏宗海建議，若醃製食物不用高糖高鹽，可以在食物中添加醋或檸檬酸，使醃製食物酸鹼值＜4.6以下，甚至＜3.0以下，可預防肉毒桿菌孳生。也提醒大家，食用家庭醃製品要小心，食用前一定要煮沸100℃10分鐘後再食用。

此外，由於吃多醃製品有致癌風險，建議要少吃；若是罐頭食品蓋子膨脹，也不可打開及食用，以避免吸入肉毒桿菌毒素中毒。

細菌在高溫濕熱的環境裡，生長特別快，而食物在室溫下放置4小時以上，食物中毒的機會會增加。研究顯示，如果食物放置在低於7℃的溫度下，細菌可以被抑制，食物儲存於零下18℃的冰凍溫度下，則細菌會完全停止繁殖；如果食物烹調溫度高於60℃，細菌也會被抑制，烹調溫度超過80℃，則細菌會被消滅死掉。

顏宗海表示，食物加熱到100℃可以殺死細菌，但如果加熱後又長時間放在室溫下，反而適合細菌生長，會增加食物中毒風險，因此食物煮熟後應盡速食用，避免食物變質，如果2小時內沒有吃完就要冷藏，才能降低食物中毒風險。

真空包裝食物 加熱後再吃

許多人以為真空包裝食物很安全，其實沒有想像中的安全，顏宗海建議，民眾購買真空包裝食物，最好經過加熱後再食用，以免發生食物中毒。

醃漬

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