槲皮素護心臟大腦、提升免疫力 藏在多色蔬果

槲皮素是一種黃酮類化合物，廣泛存在於許多蔬果中，賦予蔬果多彩的色澤。（圖／123RF）

槲皮素（Quercetin）是一種黃酮類（flavonoid）化合物，廣泛存在於許多蔬果中，賦予蔬果多彩的色澤，是天然的植物色素。它也是一種抗氧化劑，具有抗發炎作用。許多研究都證實槲皮素對人體有利，從幫助免疫系統到降低各種疾病風險。

具抗氧化作用

在新陳代謝的過程，人體會產生名為「自由基」的化合物。自由基會破壞健康細胞，引發基因突變，加速衰老，並增加心臟病 和糖尿病等疾病風險。槲皮素強大的抗氧化活性已被證實可對抗自由基的傷害，防止過早衰老，降低慢性病風險。

具抗菌作用

槲皮素具有抗菌作用，可防沙門氏菌、金黃色葡萄球菌和大腸桿菌，尤其對影響皮膚、消化、呼吸和泌尿系統的細菌特別有效。槲皮素也被證實可干擾抗藥性微生物的生長，也就是可對抗已有抗藥性的細菌菌株。

保護心臟健康

研究證實槲皮素可降低收縮壓和舒張壓，降低動脈壓力，高血壓 會損害動脈並導致心臟病。此外，它還能抑制總膽固醇和三酸甘油脂，對抗氧化，避免血管硬化。

保護大腦健康

槲皮素所屬的黃酮類，是抗氧化家族，其抗氧化和抗發炎活性已獲廣泛研究，這兩種作用對預防阿茲海默症 很重要。

支持免疫系統

關於槲皮素和免疫系統的研究結果，好壞參半。一項實驗中，1002名參與者每天服用500毫克或1000毫克槲皮素或安慰劑，持續12周。整體而言，與安慰劑相比，槲皮素補充劑對上呼吸道感染的發生率沒有顯著影響。但一組年齡在40歲以上，且認為自己身體健康的參與者中，每天服用1000毫克槲皮素，可減少總病假天數，並減輕上呼吸道感染症狀的嚴重程度。

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