吞得下 又有營養 喉嚨痛最適合吃的食物

純水果冰棒。（ 圖/123RF）

新冠肺炎又進入新一波流行期，加上流感 攪局，感染後的呼吸道症狀令人難受，尤其喉嚨痛更影響進食意願。美國註冊營養師Cynthia Sass推薦以下食物，具舒緩作用、易於吞嚥且富含營養，可讓疼痛更快恢復。

純水果冰棒

冰涼食物可緩解喉嚨痛，尤其是冰棒，但請選擇用純果汁或果泥製作的冰棒，最好沒有高果糖玉米糖漿或其他添加糖，雖然這些添加物未必會影響喉嚨痛，但對身體沒好處。

洋甘菊茶

洋甘菊茶可幫助入睡、改善睡眠品質。生病時的睡眠尤其重要，如果睡眠不足，身體的自然殺手細胞（NK）就會減少，自然殺手細胞在降低病毒感染上扮演重要角色。

優格

冰涼且柔軟滑順的優格，特別適合喉嚨痛時食用。此外，優格含維生素A和抗發炎特性，還有益生菌有助免疫系統調節。

蜂蜜

如果咳嗽伴隨輕微喉嚨痛，蜂蜜會有幫助，它可能有部分止咳效果，還能抗菌、抗氧化、抗發炎。

地瓜泥

地瓜提供兩種支持免疫系統的營養素：維生素A和C。研究發現，這類根莖類食物具有抗發炎活性，尤其是紫色。而搗成泥的質地對喉嚨痛的人也很容易入口。

蔬菜湯

感冒時喝一碗暖湯，除了補充營養也能療癒心情。含有大蒜的蔬菜湯，含抗發炎硫化物，可增強免疫力 ，緩解感冒和流感的症狀。

雞蛋

富含維生素A、C、D、E、硒和鋅的雞蛋，有助免疫系統。喉嚨痛時可以選擇柔軟的炒蛋（Scrambled eggs），比較容易吞嚥。

生薑

生薑是很有效的抗氧化劑，可以對抗身體發炎。可以把生薑去皮、磨成泥，加入以下食物中：加了蜂蜜的洋甘菊茶、地瓜泥、麥片或冰沙。

燕麥片

燕麥有飽足感且易消化，研究發現，其所含多酚具抗氧化和抗發炎特性，抗氧化劑和鎂有助抑制發炎反應，而鋅則支持免疫系統並幫助癒合。煮軟的燕麥可以和香蕉泥等搭配食用，也可加入蜂蜜、生薑和肉桂。

●●●喉嚨痛不該碰的食物

以下食物可能加劇喉嚨痛，最好避免或減少

● 酸性飲料，包括酸性果汁(如柳橙和番茄汁)、醋、碳酸飲料

● 堅硬或脆的食物(如餅乾或較乾硬的麵包）