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9招佛系減肥法 養成易瘦體質

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減肥為何總是越減越肥？營養師提醒不要為了快速瘦身而不吃飯，不僅容易復胖，也容易導致體脂肪更高，難以達到減肥目標；示意圖。（圖／123RF）
減肥為何總是越減越肥？營養師提醒不要為了快速瘦身而不吃飯，不僅容易復胖，也容易導致體脂肪更高，難以達到減肥目標；示意圖。（圖／123RF）

現代人生活壓力大，許多人會偶爾吃大餐犒賞自己、紓壓，並在吃大餐時說服自己減重永遠是明天的事。對此，台灣營養師高敏敏提醒，其實減重可以從改變生活習慣開始，讓你佛系慢慢變瘦。

養成習慣 9招減肥

1.喝湯把油撈掉

無論是喝湯或是吃火鍋，湯經過肉片、火鍋料的烹煮後，表面會有許多浮油，可以先將油撈掉，以免將配料夾起時裹上表面的浮油。

2.飯後多走動

飯後散步不僅能降低血糖濃度，還能穩定血糖，有效緩解脹氣、讓身體釋放內啡肽，達到舒緩情緒，減緩失眠的效果。

3.吃肉去皮

吃肉之前可以先去皮，可減少約25~30%的熱量，有效減少過多的飽和脂肪膽固醇。

4.不吃肥肉

可優先選擇瘦肉，或是把肥肉挑掉，除了減少脂肪攝取，也能避免心血管疾病

5.不吃甜食

大多數的甜點都含有大量的糖、油、澱粉，吃完不僅血糖爆表 滿滿的糖也是變胖的地雷之一。

6.放慢吃飯速度

如果你吃東西的速度很快，突然進食大量的澱粉，易造成血糖上升，導致脂肪囤積。可以細嚼慢嚥，減緩血糖上升的速度，也可以增加飽足感，避免暴飲暴食。

7.充足水分

多喝水有易身體健康。要多喝水已經是營養師的老生常談了，但還是會有很多人忽略，足夠的飲水量不僅能增加飽足感，還能維持正常代謝，幫助瘦身更有成效。

8.只吃七分飽

現代人大多數都運動量過少，若三餐都吃很飽，其實很容易進食過多。建議可以吃到不餓、七分飽就好，以免吃過量導致脂肪囤積。

營養師建議，日常飲食應少吃加工食品，多吃熱量較低、保留較多營養的原型食物；示意圖...
營養師建議，日常飲食應少吃加工食品，多吃熱量較低、保留較多營養的原型食物；示意圖。（圖／123RF）

9.選擇原型食材

加工食品在加工過程會添加大量油脂、調味，建議優先選擇原型食物，保留較多營養，熱量也比較低。

減脂瘦身是一輩子的事，持之以恆才是關鍵，才能擁有健康的體態。營養師也提醒，千萬別為了快速瘦身而節食不吃飯，這樣瘦下來不僅容易復胖，也容易導致體脂肪一次比一次更高，反而愈減愈胖。

減重 失眠 心血管疾病

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